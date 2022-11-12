https://sputniknews.com.tr/20221112/abdde-hava-gosterisinde-2-ucak-carpisti-1063368406.html

ABD'de eski tip iki gösteri uçağı havada çarpıştı

ABD'de eski tip iki gösteri uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Teksas eyaletinde Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpıştı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisinde iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, Dallas şehrinde bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında meydana geldi.Dallas İtfaiyesi (DFR) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan çarpışmanın yerel saatle 13.25'te meydana geldiği bildirildi. Gösteriyi izleyenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görüldü.'Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor'Düşen uçaklara 40'tan fazla itfaiyeci müdahale ederken, FAA, "Şu an için uçaklarda kaç kişi vardı bilinmiyor" açıklamasını paylaştı.FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTBS) çarpışmayı araştırdığı, kazayla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

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