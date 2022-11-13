https://sputniknews.com.tr/20221113/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-642-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1063372165.html

Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 642 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 642 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 4-10 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 483 yasadışı göçmenin yakalandığını, 2 bin 642 yasadışı göçmenin sınır... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T04:33+0300

2022-11-13T04:33+0300

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türkiye

göç idaresi başkanlığı

içişleri bakanlığı

göçmen

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son bir haftada sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısını açıkladı.Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1671'i Afganistan, 123'ü Pakistan uyruklu toplam 4 bin 483 yasadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1098'i Afganistan, 408'i Pakistan uyruklu toplam 2 bin 642 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-10 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen yasadışı göçmen sayısı 57 bin 174'ü Afganistan, 11 bin 195'i Pakistan olmak üzere 101 bin 574'e ulaştı. 18 bin 773 yabancının sınır dışı işlemi ise sürüyor.Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 2 bin 557 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 10 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 248 bin 727 oldu.Geri gönderme merkezlerinde ise 5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan olmak üzere 18 bin 773 yasadışı göçmen kalıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221112/icisleri-bakanligi-turkiyede-yilbasindan-bu-yana-101-bin-574-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1063354978.html

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göç idaresi başkanlığı, içişleri bakanlığı, göçmen