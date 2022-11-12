https://sputniknews.com.tr/20221112/icisleri-bakanligi-turkiyede-yilbasindan-bu-yana-101-bin-574-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1063354978.html

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'de yılbaşından bu yana 101 bin 574 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'de yılbaşından bu yana 101 bin 574 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 101 bin 574 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T12:39+0300

2022-11-12T12:39+0300

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaçak göçle mücadelenin 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi.Bu kapsamda, bu yıl 248 bin 727 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellendiği ve 2016 yılından bu yana girişi engellenen kaçak göçmen sayısının 2 milyon 712 bin 148 olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, doğu ve güney sınırlarından ülkeye kaçak giriş denemelerinin, alınan tedbirlerle geçen yıla göre yüzde 36 azaldığı belirtilerek, "Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.Sınır dışı edilenlerin sayısı yüzde 152 arttıSınır dışı işlemlerinin hız kesmeden devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilenlerin sayısının yüzde 152 arttığı ifade edildi.Açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilenlerin sayısının, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklardan yabancılarda yüzde 190 arttığı bildirilerek, 2016'dan bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 427 bin 83'e ulaştığı aktarıldı.Afganistan ve Pakistan'a 219 özel uçak seferi düzenlendiBu yıl Afganistan'a düzenlenen 217 özel uçak seferi ile 41 bin 185, tarifeli uçuşlarla ise 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtilen açıklamada, "Pakistan'a düzenlenen 2 özel uçak seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir." bilgisi verildi.Açıklamada, son yıllarda yoğun bir kaçak göç baskısı altında olan Türkiye'nin, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirmekte olduğu belirtildi.Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam 696 bin 35 kaçak göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'unun sınır dışı edildiği, böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalamasının yüzde 10 olduğu bilgisi verildi.Türkiye'nin sınır dışı başarı oranının 2022 yılındaki toplam yakalamalardan, illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar baz alındığında yüzde 69'a yükseldiği kaydedildi.18 bin 773 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyorGeri gönderme merkezlerinin sayısının 30'a, kapasitesinin ise 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbul-valiligi-11-ayda-41-bin-35-kacak-gocmen-istanbul-havalimanindan-sinir-disi-edildi-1063143360.html

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