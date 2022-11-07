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https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbul-valiligi-11-ayda-41-bin-35-kacak-gocmen-istanbul-havalimanindan-sinir-disi-edildi-1063143360.html
İstanbul Valiliği: 11 ayda 41 bin 35 kaçak göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi
İstanbul Valiliği: 11 ayda 41 bin 35 kaçak göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi
İstanbul Valiliği, kaçak göç ile mücadele kapsamında bu yılın 11 ayında 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T10:00+0300
2022-11-07T10:00+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
sınır dışı
kaçak göçmen
kaçak göçmenler
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kaçak göç ile mücadelenin İçişleri Bakanlığının koordinasyon ve desteği, ilgili kurumların iş birliği ve kararlı mücadelesiyle devam ettiği belirtildi.Güvenlik güçlerince yasal yollardan ülkeye giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenlerin, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği vurgulandı.Kaçak göç ile mücadele çalışmaları hakkında verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İstanbul'da gerçekleştirilen iş yerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildiğine değinilen açıklamada, zabıta, emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan incelemelerde iş yerlerinin ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu kaydedildi.Açıklamada yabancı uyrukluların Türkiye'deki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığının www.goc.gov.tr internet sitesinden erişilebildiği hatırlatıldı.
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istanbul, istanbul valiliği, sınır dışı, kaçak göçmen, kaçak göçmenler

İstanbul Valiliği: 11 ayda 41 bin 35 kaçak göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi

10:00 07.11.2022
© AA / Erhan ElaldıTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA / Erhan Elaldı
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İstanbul Valiliği, kaçak göç ile mücadele kapsamında bu yılın 11 ayında 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kaçak göç ile mücadelenin İçişleri Bakanlığının koordinasyon ve desteği, ilgili kurumların iş birliği ve kararlı mücadelesiyle devam ettiği belirtildi.
Güvenlik güçlerince yasal yollardan ülkeye giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenlerin, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği vurgulandı.
Kaçak göç ile mücadele çalışmaları hakkında verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022-04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen (Afganistan 21 bin 824, Pakistan 4 bin 691, diğer uyruklar 14 bin 520) doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100 bin 626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir."
İstanbul'da gerçekleştirilen iş yerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildiğine değinilen açıklamada, zabıta, emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan incelemelerde iş yerlerinin ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu kaydedildi.
Açıklamada yabancı uyrukluların Türkiye'deki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığının www.goc.gov.tr internet sitesinden erişilebildiği hatırlatıldı.
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