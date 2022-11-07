https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbul-valiligi-11-ayda-41-bin-35-kacak-gocmen-istanbul-havalimanindan-sinir-disi-edildi-1063143360.html

İstanbul Valiliği: 11 ayda 41 bin 35 kaçak göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi

İstanbul Valiliği: 11 ayda 41 bin 35 kaçak göçmen İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi

İstanbul Valiliği, kaçak göç ile mücadele kapsamında bu yılın 11 ayında 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapıldığını açıkladı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T10:00+0300

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türkiye

istanbul

istanbul valiliği

sınır dışı

kaçak göçmen

kaçak göçmenler

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kaçak göç ile mücadelenin İçişleri Bakanlığının koordinasyon ve desteği, ilgili kurumların iş birliği ve kararlı mücadelesiyle devam ettiği belirtildi.Güvenlik güçlerince yasal yollardan ülkeye giriş yapmadıkları tespit edilen veya ikametiyle ilgili ispata elverişli belge ibraz edemeyen kaçak göçmenler hakkında ivedilikle adli ve idari işlemler başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenlerin, durumlarıyla ilgili yapılan inceleme sonrasında sınır dışı edildiği vurgulandı.Kaçak göç ile mücadele çalışmaları hakkında verilerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İstanbul'da gerçekleştirilen iş yerlerinin tabela denetimleri sonrasında 7 bin 962 tabelanın mevzuata uygun hale getirildiğine değinilen açıklamada, zabıta, emniyet, SGK ve Göç İdaresi personeliyle yapılan incelemelerde iş yerlerinin ruhsat, vergi, sosyal güvenlik ve kaçak göç konularında da denetime tabi tutulduğu kaydedildi.Açıklamada yabancı uyrukluların Türkiye'deki güncel ve detaylı istatistiki bilgilerine Göç İdaresi Başkanlığının www.goc.gov.tr internet sitesinden erişilebildiği hatırlatıldı.

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