https://sputniknews.com.tr/20221113/rusyadan-uyari-kiev-kismi-seferberligin-yeniden-basladigina-iliskin-sahte-haber-yayiyor-1063394749.html

Rusya'dan uyarı: Kiev, kısmi seferberliğin yeniden başladığına ilişkin sahte haber yayıyor

Rusya'dan uyarı: Kiev, kısmi seferberliğin yeniden başladığına ilişkin sahte haber yayıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolü altındaki medya üzerinden vatandaşların kısmi seferberlik kapsamında yeniden silah altına alınmaya başlayacağına dair... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T22:54+0300

2022-11-13T22:54+0300

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Seferber edilen vatandaşların ve gönüllülerin askerlik görevi ile ilgili kurulan danışma hattına Rusya vatandaşları tarafından yapılan başvuru sayısının giderek artması üzerine Savunma Bakanlığı, Kiev’in kısmi seferberliğin yakında yeniden başlayacağına dair kasıtlı olarak sahte haberler yaydığını, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Açıklamada, “Çağrıların önemli bir kısmı, Kiev rejiminin Rusya nüfusu üzerinde enformasyon baskısı yaratma çabasından kaynaklanıyor. Kısmi seferberlik kapsamında silah altına almanın yeniden başlama olasılığından endişe duyan vatandaşlardan gelen başvuruların sayısı arttı. Bunun nedeni, Ukrayna yanlısı medya araçlarının yakın gelecekte seferberlik faaliyetlerinin yeniden başlaması hakkında dezenformasyon yayması oldu” ifadelerine yer verildi.Danışma hattına başvuran herkesin kısmi seferberlik kapsamında rezervden askere almaların tamamlandığını ve hiçbir ek etkinliğin planlanmadığı konusunda bilgilendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca vatandaşlara sadece resmi bilgi kaynaklarını kullanmaları, problemli durumlarda ise devlet kurumlarına ya da danışma hattının uzmanlarına başvurmaları çağrısında bulunuldu.

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