https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-yonetimi-kieve-yardimda-kesintiye-gitmeyi-planlamiyor-1063394634.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden yönetimi Kiev’e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden yönetimi Kiev’e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılan yardımın hızını düşürmeyi planlamadığını belirtti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T22:49+0300
2022-11-13T22:49+0300
2022-11-13T22:49+0300
ukrayna krizi
abd
jake sullivan
joe biden
yardım
kiev
ukrayna
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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’e yapılan yardıma ilişkin olarak, “Güvenlik alanındaki yardım tedariki istikrarlı olarak devam ediyor” diye konuştu.‘ABD birkaç hafta sonra Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyuracak’Washington’un birkaç hafta sonra Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketi duyuracağı bilgisini veren Sullivan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221111/avrupa-ayakta-abnin-para-yardimina-ukraynadan-daha-cok-ihtiyaci-var-1063350512.html
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abd, jake sullivan, joe biden, yardım, kiev, ukrayna
abd, jake sullivan, joe biden, yardım, kiev, ukrayna
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden yönetimi Kiev’e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılan yardımın hızını düşürmeyi planlamadığını belirtti.
Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’e yapılan yardıma ilişkin olarak, “Güvenlik alanındaki yardım tedariki istikrarlı olarak devam ediyor” diye konuştu.
‘ABD birkaç hafta sonra Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyuracak’
Washington’un birkaç hafta sonra Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketi duyuracağı bilgisini veren Sullivan, şunları söyledi:
“Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir tane daha (yardım paketi) olacak. Son birkaç haftadır ve aydır uyguladığımız yaklaşık aynı ölçekte. Ayrıca önümüzdeki yıl için ek kaynak sağlanması konusunda Kongreyle de istişare halindeyiz.”