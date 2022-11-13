https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-biden-yonetimi-kieve-yardimda-kesintiye-gitmeyi-planlamiyor-1063394634.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden yönetimi Kiev’e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Biden yönetimi Kiev’e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapılan yardımın hızını düşürmeyi planlamadığını belirtti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T22:49+0300

2022-11-13T22:49+0300

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ukrayna krizi

abd

jake sullivan

joe biden

yardım

kiev

ukrayna

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kiev’e yapılan yardıma ilişkin olarak, “Güvenlik alanındaki yardım tedariki istikrarlı olarak devam ediyor” diye konuştu.‘ABD birkaç hafta sonra Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyuracak’Washington’un birkaç hafta sonra Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketi duyuracağı bilgisini veren Sullivan, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221111/avrupa-ayakta-abnin-para-yardimina-ukraynadan-daha-cok-ihtiyaci-var-1063350512.html

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abd, jake sullivan, joe biden, yardım, kiev, ukrayna