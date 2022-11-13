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https://sputniknews.com.tr/20221113/madridde-binlerce-saglik-calisani-gosteri-yapti-1063383871.html
Madrid'de binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı
Madrid'de binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı
İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce sağlık çalışanı, sağlık sektörünün özelleştirilmesini, personel eksikliğini ve ağır çalışma şartlarını protesto etti. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T15:12+0300
2022-11-13T15:12+0300
dünya
ispanya
sağlık çalışanı
protesto
madrid
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Madrid merkezindeki Cibeles Meydanı'na dört koldan giren göstericiler, "Madrid, halk sağlığı için ayağa kalkıyor" yazılı pankart taşıdı. Madrid'de iki haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, özerk yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Kamusal sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, yeterli personel olmadığını ve çalışma şartlarının daha da ağırlaştırıldığını savunan sağlık sektörüne bağlı sol görüşlü sendikalar, aile doktorları ve ilk muayene doktorlarının hastalarına yetişemediğini, kalitesiz hizmet verildiğini belirtiyor. En az 6 ay sonraya randevu alabildiklerini, hastanelerde doktor bulamadıklarını söyleyerek sağlık sektörü çalışanlarının gösterisine destek veren Madridliler de "Sağlığımız savunulur, satılmaz", "Kamusal sağlık hizmeti" sloganları attı. İşçi Komisyonları Sendikası (CCOO), yaptığı açıklamada, "Madrid'de halk sağlığı hizmeti kötüleşmeye devam ediyor. Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan Halk Partisi, sağlık çalışanlarına ve bunun sonucunda vatandaşlara kötü davranmaya devam ediyor. Madrid halkı, azalan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, sağlıkta özelleştirme ve dış kaynak kullanılmasına son verilmesini istiyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesindeki doktorların da benzer sebeplerle 5 gündür sürdükleri grev, Cantabria Tabipler Odası ile Cantabria özerk yönetim hükümeti arasında varılan anlaşmayla sonlandırıldı. İspanya'da merkezi hükümetteki sol koalisyon (Sosyalist İşçi Partisi-PSOE ve Unidas Podemos), başkent Madrid'deki özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile sağlık dışında enerji krizi ve ekonomik sorunlara karşı önlem paketlerinde de sürekli siyasi çatışma içinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/tarihte-ilk-ingilterede-hemsireler-greve-gidiyor-1063295081.html
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ispanya, sağlık çalışanı, protesto, madrid
ispanya, sağlık çalışanı, protesto, madrid

Madrid'de binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

15:12 13.11.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOMadrid- Sağlık çalışanları protestosu
Madrid- Sağlık çalışanları protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce sağlık çalışanı, sağlık sektörünün özelleştirilmesini, personel eksikliğini ve ağır çalışma şartlarını protesto etti.
Madrid merkezindeki Cibeles Meydanı'na dört koldan giren göstericiler, "Madrid, halk sağlığı için ayağa kalkıyor" yazılı pankart taşıdı.
Madrid'de iki haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, özerk yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.
Kamusal sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, yeterli personel olmadığını ve çalışma şartlarının daha da ağırlaştırıldığını savunan sağlık sektörüne bağlı sol görüşlü sendikalar, aile doktorları ve ilk muayene doktorlarının hastalarına yetişemediğini, kalitesiz hizmet verildiğini belirtiyor.
En az 6 ay sonraya randevu alabildiklerini, hastanelerde doktor bulamadıklarını söyleyerek sağlık sektörü çalışanlarının gösterisine destek veren Madridliler de "Sağlığımız savunulur, satılmaz", "Kamusal sağlık hizmeti" sloganları attı.
İşçi Komisyonları Sendikası (CCOO), yaptığı açıklamada, "Madrid'de halk sağlığı hizmeti kötüleşmeye devam ediyor. Madrid özerk yönetiminde iktidarda olan Halk Partisi, sağlık çalışanlarına ve bunun sonucunda vatandaşlara kötü davranmaya devam ediyor. Madrid halkı, azalan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, sağlıkta özelleştirme ve dış kaynak kullanılmasına son verilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesindeki doktorların da benzer sebeplerle 5 gündür sürdükleri grev, Cantabria Tabipler Odası ile Cantabria özerk yönetim hükümeti arasında varılan anlaşmayla sonlandırıldı.
İspanya'da merkezi hükümetteki sol koalisyon (Sosyalist İşçi Partisi-PSOE ve Unidas Podemos), başkent Madrid'deki özerk yönetiminde iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile sağlık dışında enerji krizi ve ekonomik sorunlara karşı önlem paketlerinde de sürekli siyasi çatışma içinde bulunuyor.
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