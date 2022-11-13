https://sputniknews.com.tr/20221113/macron-ve-aliyev-telefonda-gorustu-1063370264.html
Macron ve Aliyev telefonda görüştü
Macron ve Aliyev telefonda görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T01:48+0300
2022-11-13T01:48+0300
2022-11-13T01:50+0300
türkiye
fransa
azerbaycan
ilham aliyev
elysee sarayı
çekya
emmanuel macron
ermenistan
nikol paşinyan
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Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.Açıklamada, Macron ve Aliyev’in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım’da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/ermenistan-azerbaycani-sinirdaki-mevzilerine-ates-etmekle-sucladi-baku-yalanladi-1063368571.html
türkiye
fransa
azerbaycan
elysee sarayı
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fransa, azerbaycan, ilham aliyev, elysee sarayı, çekya, emmanuel macron, ermenistan, nikol paşinyan
fransa, azerbaycan, ilham aliyev, elysee sarayı, çekya, emmanuel macron, ermenistan, nikol paşinyan
Macron ve Aliyev telefonda görüştü
01:48 13.11.2022 (güncellendi: 01:50 13.11.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Macron ve Aliyev’in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.
Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım’da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.