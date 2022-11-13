Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221113/macron-ve-aliyev-telefonda-gorustu-1063370264.html
Macron ve Aliyev telefonda görüştü
Macron ve Aliyev telefonda görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T01:48+0300
2022-11-13T01:50+0300
türkiye
fransa
azerbaycan
ilham aliyev
elysee sarayı
çekya
emmanuel macron
ermenistan
nikol paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042925991_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0d1eb8833e04dfd9121e34c7c3c82265.jpg
Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.Açıklamada, Macron ve Aliyev’in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım’da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/ermenistan-azerbaycani-sinirdaki-mevzilerine-ates-etmekle-sucladi-baku-yalanladi-1063368571.html
türkiye
fransa
azerbaycan
elysee sarayı
çekya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042925991_65:0:1862:1348_1920x0_80_0_0_500a16ea296670d6ff3330375986fc73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, azerbaycan, ilham aliyev, elysee sarayı, çekya, emmanuel macron, ermenistan, nikol paşinyan
fransa, azerbaycan, ilham aliyev, elysee sarayı, çekya, emmanuel macron, ermenistan, nikol paşinyan

Macron ve Aliyev telefonda görüştü

01:48 13.11.2022 (güncellendi: 01:50 13.11.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Elysee Sarayı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da 6 Ekim'deki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı marjında, Macron, Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bir araya geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Macron ve Aliyev’in, Prag'daki zirvenin izinde yakın koordinasyonu sürdürmek istediği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin sivil misyonunun Azerbaycan sınırındaki istikrar sağlayıcı etkisini memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransa'nın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecini desteklemeye ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak siyasi çözüm için çalışmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.
Macron'un, Tunus'un Cerbe Adası'nda 19 Kasım’da düzenlenecek "18. Uluslararası Frankofon Zirvesi" marjında Paşinyan ile görüşeceği de belirtildi.
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
DÜNYA
Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı
00:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала