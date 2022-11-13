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Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı
Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı
Ermenistan Savunma Bakanlığı, bir kez daha Azerbaycan ordusunu sınırdaki Ermeni mevzilerine ateş etmekle suçladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T00:04+0300
2022-11-13T00:04+0300
2022-11-13T00:05+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Kasım günü saat 18.00-19.00 arası (TSİ ile 17.00-18.00) Azerbaycan ordu birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine çeşitli kalibreli hafif silahlarla ateş açtı” ifadelerine yer verildi.Ermeni tarafında can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Saat 20.30 itibarı ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum göreceli olarak istikrarlı” denildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yalanladıErmenistan’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak, Ermeni tarafının suçlamalarını reddetti.Bakanlığın açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 12 Kasım günü saat 18.00 ile 19.00 (Moskova saati ile 17.00-18.00) arasında Azerbaycan ordu birliklerinin karşı taraftaki birliklere ateş açtığı yönündeki iddiaları doğru değil. Yayılan bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan, azerbaycan
Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı
00:04 13.11.2022 (güncellendi: 00:05 13.11.2022) Abone ol
Ermenistan Savunma Bakanlığı, bir kez daha Azerbaycan ordusunu sınırdaki Ermeni mevzilerine ateş etmekle suçladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Kasım günü saat 18.00-19.00 arası (TSİ ile 17.00-18.00) Azerbaycan ordu birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine çeşitli kalibreli hafif silahlarla ateş açtı” ifadelerine yer verildi.
Ermeni tarafında can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Saat 20.30 itibarı ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum göreceli olarak istikrarlı” denildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yalanladı
Ermenistan’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak, Ermeni tarafının suçlamalarını reddetti.
Bakanlığın açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 12 Kasım günü saat 18.00 ile 19.00 (Moskova saati ile 17.00-18.00) arasında Azerbaycan ordu birliklerinin karşı taraftaki birliklere ateş açtığı yönündeki iddiaları doğru değil. Yayılan bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.