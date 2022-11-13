https://sputniknews.com.tr/20221113/ermenistan-azerbaycani-sinirdaki-mevzilerine-ates-etmekle-sucladi-baku-yalanladi-1063368571.html

Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı

Ermenistan, Azerbaycan’ı sınırdaki mevzilerine ateş etmekle suçladı, Bakü yalanladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, bir kez daha Azerbaycan ordusunu sınırdaki Ermeni mevzilerine ateş etmekle suçladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T00:04+0300

2022-11-13T00:04+0300

2022-11-13T00:05+0300

dünya

ermenistan savunma bakanlığı

ermenistan

azerbaycan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056639925_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_7ee5ce6265ca00cf7cf3e78b2277eb6d.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Kasım günü saat 18.00-19.00 arası (TSİ ile 17.00-18.00) Azerbaycan ordu birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine çeşitli kalibreli hafif silahlarla ateş açtı” ifadelerine yer verildi.Ermeni tarafında can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Saat 20.30 itibarı ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum göreceli olarak istikrarlı” denildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yalanladıErmenistan’ın bu açıklamasından kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı da açıklama yaparak, Ermeni tarafının suçlamalarını reddetti.Bakanlığın açıklamasında, “Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın 12 Kasım günü saat 18.00 ile 19.00 (Moskova saati ile 17.00-18.00) arasında Azerbaycan ordu birliklerinin karşı taraftaki birliklere ateş açtığı yönündeki iddiaları doğru değil. Yayılan bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz” ifadeleri yer aldı.

ermenistan

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan, azerbaycan