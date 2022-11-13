https://sputniknews.com.tr/20221113/lavrov-abdnin-ukrayna-tutumu-nedeniyle-dogu-asya-zirvesinde-ortak-bildiri-kabul-edilmedi---1063377835.html
Lavrov: ABD'nin Ukrayna tutumu nedeniyle Doğu Asya Zirvesi'nde ortak bildiri kabul edilmedi
Lavrov: ABD'nin Ukrayna tutumu nedeniyle Doğu Asya Zirvesi'nde ortak bildiri kabul edilmedi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve partnerlerinin Ukrayna'yla ilgili kabul edilemez görüşler üzerinde ısrar etmesi nedeniyle Doğu Asya Zirvesi... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T11:31+0300
2022-11-13T11:31+0300
2022-11-13T11:33+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
nato
doğu asya zirvesi
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Kamboçya'da düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'ndeki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD ve partnerlerinin zirvedeki tutumunu eleştirdi. Lavrov, "Bugün ortak kararlar alınmadı, zira ABD ve partnerleri Ukrayna ve çevresindeki durumla ilgili kesinlikle kabul edilemez görüşlerde ısrar etti. Bu nedenle işbirliğinin geleceğiyle ilgili başlıklar, zirveye başkanlık eden Kamboçya tarafından yapılacak açıklamada belirtilecek" dedi. 'NATO, Asya-Pasifik'te başrolde oynamak istiyor' Lavrov, NATO'nun artık bir savunma bloğu olduğunu belirtmediğine dikkat çeken Lavrov, İttifak'ın artık Asya-Pasifik bölgesinde başrolde oynamak istediğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, "NATO artık tamamen savunma ittifakı olduğunu belirtmiyor. NATO, SSCB ve Varşova Paktı olduğu zaman savunma bloğuydu. O zamandan beri savunma hatlarını bizim sınırlarımıza yaklaştırdılar, bu yaz Madrid'deki zirvede ise küresel sorumluluk taşıdıklarını ve Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik'in güvenliğinin bölünmez olduğunu ilan ettiler. Yani burada başrolde oynamak istiyor ve sözde savunma hattını Güney Çin Denizi'ne ilerletiyorlar" dedi. 'Rusya ve Çin, ASEAN'ın bölgedeki rolünün korunmasından yana' Bu bağlamda Lavrov, Asya-Pasifik'te başrolün Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) ait olduğunu, Rusya ve Çin'in bunun korunmasını desteklediğinin altını çizdi. 'AUKUS ülkeleri, Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'yı blokta görmek istiyor' ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu üçlü savunma ittifakından (AUKUS) da söz eden Lavrov, bu ülkenin Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'yı da bloğa dahil etmeye çalıştığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cin-rusya-ile-iliskilerimiz-kaya-gibi-saglam-1063330598.html
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rusya, sergey lavrov, nato, doğu asya zirvesi, çin
rusya, sergey lavrov, nato, doğu asya zirvesi, çin
Lavrov: ABD'nin Ukrayna tutumu nedeniyle Doğu Asya Zirvesi'nde ortak bildiri kabul edilmedi
11:31 13.11.2022 (güncellendi: 11:33 13.11.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve partnerlerinin Ukrayna'yla ilgili kabul edilemez görüşler üzerinde ısrar etmesi nedeniyle Doğu Asya Zirvesi sonunda ortak bildiri kabul edilemediğini belirtti.
Kamboçya'da düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'ndeki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD ve partnerlerinin zirvedeki tutumunu eleştirdi.
Lavrov, "Bugün ortak kararlar alınmadı, zira ABD ve partnerleri Ukrayna ve çevresindeki durumla ilgili kesinlikle kabul edilemez görüşlerde ısrar etti. Bu nedenle işbirliğinin geleceğiyle ilgili başlıklar, zirveye başkanlık eden Kamboçya tarafından yapılacak açıklamada belirtilecek" dedi.
'NATO, Asya-Pasifik'te başrolde oynamak istiyor'
Lavrov, NATO'nun artık bir savunma bloğu olduğunu belirtmediğine dikkat çeken Lavrov, İttifak'ın artık Asya-Pasifik bölgesinde başrolde oynamak istediğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, "NATO artık tamamen savunma ittifakı olduğunu belirtmiyor. NATO, SSCB ve Varşova Paktı olduğu zaman savunma bloğuydu. O zamandan beri savunma hatlarını bizim sınırlarımıza yaklaştırdılar, bu yaz Madrid'deki zirvede ise küresel sorumluluk taşıdıklarını ve Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik'in güvenliğinin bölünmez olduğunu ilan ettiler. Yani burada başrolde oynamak istiyor ve sözde savunma hattını Güney Çin Denizi'ne ilerletiyorlar" dedi.
'Rusya ve Çin, ASEAN'ın bölgedeki rolünün korunmasından yana'
Bu bağlamda Lavrov, Asya-Pasifik'te başrolün Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ne (ASEAN) ait olduğunu, Rusya ve Çin'in bunun korunmasını desteklediğinin altını çizdi.
'AUKUS ülkeleri, Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'yı blokta görmek istiyor'
ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kurduğu üçlü savunma ittifakından (AUKUS) da söz eden Lavrov, bu ülkenin Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'yı da bloğa dahil etmeye çalıştığını kaydetti.