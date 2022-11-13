https://sputniknews.com.tr/20221113/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-2-olu-3-yarali-1063394169.html
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail’in Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı aktarıldı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T22:11+0300
2022-11-13T22:11+0300
2022-11-13T22:11+0300
dünya
israil
israil savunma bakanlığı
suriye
hava saldırısı
şayrat hava üssü
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İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Humus kentinde yer alan Şayrat Hava Üssü’nün İsrail tarafından hedef alındığı aktarılarak, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği ve çoğu füzenin havada imha edildiği ifade edildi. Suriye ordusundan bir kaynak, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail Lübnan'daki Trablus-Hermel yönünden Humus kırsalındaki Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi" dedi. İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/israil-cumhurbaskani-mikrofon-acikken-netanyahunun-ortagi-icin-tum-dunyayi-endiselendiriyor-dedi-1063289777.html
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israil, israil savunma bakanlığı, suriye, hava saldırısı, şayrat hava üssü
israil, israil savunma bakanlığı, suriye, hava saldırısı, şayrat hava üssü
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı
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İsrail’in Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi. Humus kentinde yer alan Şayrat Hava Üssü’nün İsrail tarafından hedef alındığı aktarılarak, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerine karşılık verdiği ve çoğu füzenin havada imha edildiği ifade edildi.
Suriye ordusundan bir kaynak, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail Lübnan'daki Trablus-Hermel yönünden Humus kırsalındaki Şayrat Hava Üssü’nü hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi" dedi.
İsrail ordusu söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.