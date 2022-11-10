https://sputniknews.com.tr/20221110/israil-cumhurbaskani-mikrofon-acikken-netanyahunun-ortagi-icin-tum-dunyayi-endiselendiriyor-dedi-1063289777.html
İsrail Cumhurbaşkanı, mikrofon açıkken Netanyahu'nun ortağı için 'Tüm dünyayı endişelendiriyor' dedi
İsrail Cumhurbaşkanı, mikrofon açıkken Netanyahu'nun ortağı için 'Tüm dünyayı endişelendiriyor' dedi
İsrail erken seçimlerinin galibi Netanyahu'nun ortaklarıyla tek tek görüşen Cumhurbaşkanı Herzog, Kahancı ve Arap karşıtı olarak anılan aşırı sağcı Yahudi... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T15:13+0300
2022-11-10T15:13+0300
2022-11-10T15:13+0300
dünya
israil
isaac herzog
benyamin netanyahu
itamar ben-gvir'
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İsrail, yolsuzluktan yargılanan Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığına bugüne değinki en aşırı sağcı kabine eşliğinde geri dönmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mikrofon kazasına uğraması sonucu müstakbel koalisyon hükümetinin ortaklarından biriyle ilgili sarf ettiği sözler medyaya yansıdı.1 Kasım erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendireceği başbakanı belirlemek için meclise giren parti gruplarıyla istişareler kapsamında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) partisi Şas'ın yetkilileriyle de biraraya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mikrofonu kapamayı unutması, söylediklerinin İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) dahil İsrail medyasında yayımlanmasıyla sonuçlandı.Videoya göre Cumhurbaşkanı Herzog, yeniden milletvekili seçilen ve yeni Netanyahu hükümetinde bakan olması beklenen aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin lideri Itamar Ben-Gvir için “Bir ortağınız var, çevremizdeki tüm dünyayı endişelendiriyor. Bunu kendisine de söyledim" dedi.Mikrofonun açık olduğunu bilmediğinden "Bunları gerçekten yayımlanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" diye ekleyen Herzog, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinen ve sürekli aşırı sağcı Yahudilerin ihlallerine sahne olan kutsal alanına atıfla “Tapınak Dağı ile ilgili sorun yaşayacaksınız. Bu kritik bir mesele” uyarısını da yaptı.'İsrail'in gelmiş geçmiş en aşırı sağcı siyasetçisi' olarak nitelenen Itamar Ben-Gvir, en çok El Aksa'daki Harem-i Şerif'te sık sık provokasyonlarda bulunması ve tarihsel statükonun değiştirilerek Yahudilerin de ibadet etmesini istemesiyle tanınıyor. Yanısıra 2007'de İsrailli Araplara karşı ırkçılığı körüklemekten hüküm giymesi, hem İsrail'in hem ABD'nin terör örgütü olarak gördüğü bir gruba destek çıkması, İsrailli Arapların sınırdışı edilmesi, Filistin Yönetimi'nin feshedilmesi ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savunmasıyla da ünlü Ben-Gvir, hükümette polislerden sorumlu bakanlığa talip. Videonun yayımlanması üzerine İsrail Cumhurbaşkanı, 'bu konuları bizzat Ben-Gvir'le de açıkça ve dürüstçe konuştuğu, bütün kamusal temsilcilerin paylaştığı sorumluluğunu gündeme getirdiği' açıklamasını yaptı.Ben-Gvir'den yanıt gecikmedi. "Cumhurbaşkanı Herzog ile son birkaç haftada birkaç verimli sohbetimiz oldu. Cumhurbaşkanı bana, popülaritemin görüşlerimin iyi bilinmesinden kaynaklandığını birden fazla kez söyledi" diyen Yahudi Gücü lideri, "Yabancı diplomatlarla görüştüm, Yahudi Gücü'nün görüşlerini dünya çapında netleştirmeye çalışacağım. Dünya çapından başkalarıyla konuştuğumda, bütün Araplara karşı olmadığımı anlayacaklar" iddiasında bulundu. Radyo Kan'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, 'Washington'ın gelecek İsrail hükümetiyle ilgili pozisyon almadan önce İsrail'in aşırı sağcı politikacılarının ne dediğini ve nasıl davrandıklarını görmeyi planladığını' söyledi. Nides, "Burası, seçilmiş liderliğe sahip demokrasisi olan bir ülke ve onlarla çalışmayı planlıyorum. Bununla birlikte, inandığımız şeyler için ayağa kalkmamız gerekiyor. Amerikan değerleri bununla ilgilidir" dedi.
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israil, isaac herzog, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir'
israil, isaac herzog, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir'
İsrail Cumhurbaşkanı, mikrofon açıkken Netanyahu'nun ortağı için 'Tüm dünyayı endişelendiriyor' dedi
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İsrail erken seçimlerinin galibi Netanyahu'nun ortaklarıyla tek tek görüşen Cumhurbaşkanı Herzog, Kahancı ve Arap karşıtı olarak anılan aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün lideri için "Tüm dünyayı endişelendiriyor" dedi. Mikrofonu kapalı sandığından "Bunları gerçekten yayımlanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" diye ekledi.
İsrail, yolsuzluktan yargılanan Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığına bugüne değinki en aşırı sağcı kabine eşliğinde geri dönmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mikrofon kazasına uğraması sonucu müstakbel koalisyon hükümetinin ortaklarından biriyle ilgili sarf ettiği sözler medyaya yansıdı.
1 Kasım erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendireceği başbakanı belirlemek için meclise giren parti gruplarıyla istişareler kapsamında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) partisi Şas'ın yetkilileriyle de biraraya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mikrofonu kapamayı unutması, söylediklerinin İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) dahil İsrail medyasında yayımlanmasıyla sonuçlandı.
Videoya göre Cumhurbaşkanı Herzog, yeniden milletvekili seçilen ve yeni Netanyahu hükümetinde bakan olması beklenen aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin lideri Itamar Ben-Gvir için “Bir ortağınız var, çevremizdeki tüm dünyayı endişelendiriyor. Bunu kendisine de söyledim" dedi.
Mikrofonun açık olduğunu bilmediğinden "Bunları gerçekten yayımlanmaması kaydıyla söylüyorum. Sorun çıkarmak istemiyorum" diye ekleyen Herzog, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından Mescid-i Aksa olarak bilinen ve sürekli aşırı sağcı Yahudilerin ihlallerine sahne olan kutsal alanına atıfla “Tapınak Dağı ile ilgili sorun yaşayacaksınız. Bu kritik bir mesele” uyarısını da yaptı.
'İsrail'in gelmiş geçmiş en aşırı sağcı siyasetçisi' olarak nitelenen Itamar Ben-Gvir, en çok El Aksa'daki Harem-i Şerif'te sık sık provokasyonlarda bulunması ve tarihsel statükonun değiştirilerek Yahudilerin de ibadet etmesini istemesiyle tanınıyor. Yanısıra 2007'de İsrailli Araplara karşı ırkçılığı körüklemekten hüküm giymesi, hem İsrail'in hem ABD'nin terör örgütü olarak gördüğü bir gruba destek çıkması, İsrailli Arapların sınırdışı edilmesi, Filistin Yönetimi'nin feshedilmesi ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savunmasıyla da ünlü Ben-Gvir, hükümette polislerden sorumlu bakanlığa talip.
Videonun yayımlanması üzerine İsrail Cumhurbaşkanı, 'bu konuları bizzat Ben-Gvir'le de açıkça ve dürüstçe konuştuğu, bütün kamusal temsilcilerin paylaştığı sorumluluğunu gündeme getirdiği' açıklamasını yaptı.
Ben-Gvir'den yanıt gecikmedi. "Cumhurbaşkanı Herzog ile son birkaç haftada birkaç verimli sohbetimiz oldu. Cumhurbaşkanı bana, popülaritemin görüşlerimin iyi bilinmesinden kaynaklandığını birden fazla kez söyledi" diyen Yahudi Gücü lideri, "Yabancı diplomatlarla görüştüm, Yahudi Gücü'nün görüşlerini dünya çapında netleştirmeye çalışacağım. Dünya çapından başkalarıyla konuştuğumda, bütün Araplara karşı olmadığımı anlayacaklar" iddiasında bulundu.
Radyo Kan'a konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, 'Washington'ın gelecek İsrail hükümetiyle ilgili pozisyon almadan önce İsrail'in aşırı sağcı politikacılarının ne dediğini ve nasıl davrandıklarını görmeyi planladığını' söyledi.
Nides, "Burası, seçilmiş liderliğe sahip demokrasisi olan bir ülke ve onlarla çalışmayı planlıyorum. Bununla birlikte, inandığımız şeyler için ayağa kalkmamız gerekiyor. Amerikan değerleri bununla ilgilidir" dedi.