Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz

"Ethem arkadaşımızla önümüzdeki 2 ay içinde, kasım veya aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz, Sayın Beşar Esad'ın davetlisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır."