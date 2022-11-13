Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221113/dogu-perincek-esadin-davetlisi-olarak-ethem-sancakla-suriyeye-gidecegiz-1063386596.html
Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz
Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz
Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıkladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T15:49+0300
2022-11-13T15:49+0300
doğu perinçek
ethem sancak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063386448_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_46cdcd83a068dc4f8c06c1ccae797fdb.jpg
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu.Perinçek, beraberinde bir süre önce Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak ile katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı.Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.'Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız'Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre Doğu Perinçek, şöyle devam etti:İş insanı Ethem Sancak da partilerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, memleketi Siirt'ten destek beklediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220922/perincek-sam-ziyaretimiz-suriyenin-talebi-uzerine-ertelendi-1061494648.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063386448_46:0:1182:852_1920x0_80_0_0_0915eabe69f5d7b0e660733122539bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu perinçek, ethem sancak
doğu perinçek, ethem sancak

Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Ethem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz

15:49 13.11.2022
© AAEthem Sancak, Doğu Perinçek
Ethem Sancak, Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu.
Perinçek, beraberinde bir süre önce Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak ile katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı.
Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

'Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız'

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre Doğu Perinçek, şöyle devam etti:
"Ethem arkadaşımızla önümüzdeki 2 ay içinde, kasım veya aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz, Sayın Beşar Esad'ın davetlisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz. Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır."
İş insanı Ethem Sancak da partilerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, memleketi Siirt'ten destek beklediklerini söyledi.
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
TÜRKİYE
Perinçek: Şam ziyaretimiz Suriye'nin talebi üzerine ertelendi
22 Eylül, 08:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала