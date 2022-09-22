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https://sputniknews.com.tr/20220922/perincek-sam-ziyaretimiz-suriyenin-talebi-uzerine-ertelendi-1061494648.html
Perinçek: Şam ziyaretimiz Suriye'nin talebi üzerine ertelendi
Perinçek: Şam ziyaretimiz Suriye'nin talebi üzerine ertelendi
Şam yönetimi, Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın da yer alacağı Vatan Partisi heyetinin ziyaretini erteledi. Perinçek, "Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T08:31+0300
2022-09-22T08:31+0300
türkiye
doğu perinçek
ethem sancak
suriye
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Ulusal Kanal yayınında konuşan Perinçek, "Beşar Esad'ın takvimine göre bir süre erteleyelim dediler. Onların talebi üzerine seyahatimiz ertelendi" dedi."Ama bakın burada başka bir şey daha oldu" diyen Perinçek, "Aynı Türkiye-Rusya ilişkilerinde olduğunu gibi Vatan Partisi'nin Suriye ilişkilerine de Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından birtakım müdahaleler geldi" ifadelerini kullandı."Gitmenizi engellemek için mi?" sorusu üzerine Perinçek, şunları söyledi:"Şimdi öğreniyoruz, Suriye devletine de söyleyeceğiz. Suriye devletine diyorlar ki 'Bizimle görüşmeden önce Doğu Perinçek'lerle görüşmeyin. Bizle görüşün bekleyin, ondan sonra Doğu Perinçek'lerle görüşün. Yani Türkiye'nin menfaatini düşünen değil, Vatan Partisi'yle rekabet içindeki Amerikancı güçler Türkiye-Suriye ilişkilerini de denetim altına alacaklar. Yani engelleyecekler, bozacaklar, bozguncular. Tabii Suriye devleti de Türkiye devleti ile işbirliği yapmak istediği için onlardan gelen bu talep karşısında ertelemiş olabilir, kendilerine soracağız bunu. Açık söylüyorum hem Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmekte -Atlantikçiler var, Abdullah Gül kalıntıları var, Babacan kalıntıları var, Davutoğlu kalıntıları var- hem de Türkiye-Suriye ilişkilerini sabote etmekte aynı unsurlar."
türkiye
suriye
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doğu perinçek, ethem sancak, suriye
doğu perinçek, ethem sancak, suriye

Perinçek: Şam ziyaretimiz Suriye'nin talebi üzerine ertelendi

08:31 22.09.2022
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© AA
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Şam yönetimi, Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın da yer alacağı Vatan Partisi heyetinin ziyaretini erteledi. Perinçek, "Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından birtakım müdahaleler geldi" dedi.
Ulusal Kanal yayınında konuşan Perinçek, "Beşar Esad'ın takvimine göre bir süre erteleyelim dediler. Onların talebi üzerine seyahatimiz ertelendi" dedi.
"Ama bakın burada başka bir şey daha oldu" diyen Perinçek, "Aynı Türkiye-Rusya ilişkilerinde olduğunu gibi Vatan Partisi'nin Suriye ilişkilerine de Tayyip Erdoğan hükümetinin Amerikancı kanadından birtakım müdahaleler geldi" ifadelerini kullandı.
"Gitmenizi engellemek için mi?" sorusu üzerine Perinçek, şunları söyledi:
"Şimdi öğreniyoruz, Suriye devletine de söyleyeceğiz. Suriye devletine diyorlar ki 'Bizimle görüşmeden önce Doğu Perinçek'lerle görüşmeyin. Bizle görüşün bekleyin, ondan sonra Doğu Perinçek'lerle görüşün. Yani Türkiye'nin menfaatini düşünen değil, Vatan Partisi'yle rekabet içindeki Amerikancı güçler Türkiye-Suriye ilişkilerini de denetim altına alacaklar. Yani engelleyecekler, bozacaklar, bozguncular. Tabii Suriye devleti de Türkiye devleti ile işbirliği yapmak istediği için onlardan gelen bu talep karşısında ertelemiş olabilir, kendilerine soracağız bunu. Açık söylüyorum hem Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etmekte -Atlantikçiler var, Abdullah Gül kalıntıları var, Babacan kalıntıları var, Davutoğlu kalıntıları var- hem de Türkiye-Suriye ilişkilerini sabote etmekte aynı unsurlar."
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