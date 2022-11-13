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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var
Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
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patlama
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.
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patlama, taksim, fuat oktay
patlama, taksim, fuat oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var

20:32 13.11.2022 (güncellendi: 20:41 13.11.2022)
© DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© DHA
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Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere" bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:
Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.
Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.
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