https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-istanbuldaki-patlamaya-iliskin-aciklama-yapiyor-1063393024.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var
Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T20:32+0300
2022-11-13T20:32+0300
2022-11-13T20:41+0300
patlama
taksim
fuat oktay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062397736_7:0:1465:820_1920x0_80_0_0_ec222d33a7f34a976451a1bd61852e10.png
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062397736_189:0:1282:820_1920x0_80_0_0_6d2019404aaedbd443c383f6369c3ee7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
patlama, taksim, fuat oktay
patlama, taksim, fuat oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var
20:32 13.11.2022 (güncellendi: 20:41 13.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere" bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:
Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.
Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.