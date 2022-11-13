https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-istanbuldaki-patlamaya-iliskin-aciklama-yapiyor-1063393024.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 6 can kaybı, 81 yaralımız var

Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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patlama

taksim

fuat oktay

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz.Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır.

taksim

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2022

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patlama, taksim, fuat oktay