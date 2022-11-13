https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskani-erdogan-istanbuldaki-patlamayla-ilgili-aciklama-yapiyor-1063391079.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. Erdoğan "İlk gelişmelere, valinin bize... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T18:14+0300
2022-11-13T18:14+0300
2022-11-13T19:26+0300
recep tayyip erdoğan
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patlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
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recep tayyip erdoğan, patlama, taksim, beyoğlu
recep tayyip erdoğan, patlama, taksim, beyoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var
18:14 13.11.2022 (güncellendi: 19:26 13.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. Erdoğan "İlk gelişmelere, valinin bize aktardığı ilk bilgiye göre burada bir terör kokusu var, bir kadının bu işte bir rol oynadığı yönünde ilk tespitler var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.
Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.