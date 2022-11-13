https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskani-erdogan-istanbuldaki-patlamayla-ilgili-aciklama-yapiyor-1063391079.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. Erdoğan "İlk gelişmelere, valinin bize... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T18:14+0300

2022-11-13T18:14+0300

2022-11-13T19:26+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

patlama

taksim

beyoğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html

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