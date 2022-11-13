Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221113/cumhurbaskani-erdogan-istanbuldaki-patlamayla-ilgili-aciklama-yapiyor-1063391079.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. Erdoğan "İlk gelişmelere, valinin bize... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T18:14+0300
2022-11-13T19:26+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
patlama
taksim
beyoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063392092_0:94:3305:1953_1920x0_80_0_0_d1b9962fac952ea23996f08169914d01.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
türkiye
taksim
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0d/1063392092_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_52654c8f595fcaf335200256e530a290.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, patlama, taksim, beyoğlu
recep tayyip erdoğan, patlama, taksim, beyoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamayla ilgili açıklama: İlk bilgiye göre burada bir terör kokusu var

18:14 13.11.2022 (güncellendi: 19:26 13.11.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. Erdoğan "İlk gelişmelere, valinin bize aktardığı ilk bilgiye göre burada bir terör kokusu var, bir kadının bu işte bir rol oynadığı yönünde ilk tespitler var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.
Olay yerine hemen emniyet ve sağlık ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün de hedefine ulaşmayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla ilgili "Bize son olarak İstanbul Valiliğimizden intikal eden rakam, 4'ü olay yeri, 2'si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışında farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam Valimizden aldığım rakamdır. Hastanelerde yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda taburcu edilecektir" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin son bilgilendirme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geldi. Oktay patlamada can kaybının Erdoğan'ın açıkladığı gibi 6 olduğunu ancak yaralı sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
CANLI | İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi hayatını kaybetti
13 Kasım, 16:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала