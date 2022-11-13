https://sputniknews.com.tr/20221113/btkdan-taksimdeki-patlama-sonrasi-sosyal-medyada-bant-daraltma-uygulamasi--1063393182.html
BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması
BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T21:02+0300
2022-11-13T21:02+0300
2022-11-13T21:02+0300
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BTK, Taksim'de yaşanan patlamanın ardından sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gidildiğini bildirdi.Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
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BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
BTK, Taksim'de yaşanan patlamanın ardından sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gidildiğini bildirdi.
Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.