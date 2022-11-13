https://sputniknews.com.tr/20221113/btkdan-taksimdeki-patlama-sonrasi-sosyal-medyada-bant-daraltma-uygulamasi--1063393182.html

BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması

BTK’dan Taksim'deki patlama sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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BTK, Taksim'de yaşanan patlamanın ardından sosyal medyada bant daraltma uygulamasına gidildiğini bildirdi.Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html

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