https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-bilgin-ozel-hastaneler-sistemi-istismar-ediyor-1063373385.html
Bakan Bilgin: Özel hastaneler sistemi istismar ediyor
Bakan Bilgin: Özel hastaneler sistemi istismar ediyor
Bakan Bilgin, SGK anlaşmalarındaki istismarlar nedeniyle özel hastaneleri elektronik ortam ve müfettişler üzerinden sıkı denetim altına aldıklarını açıkladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T09:26+0300
2022-11-13T09:26+0300
2022-11-13T09:28+0300
türkiye
vedat bilgin
özel hastane
devlet hastanesi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Özel hastanelerle ilgili sıkı bir denetim yapıyoruz, bu denetimi hem elektronik ortam üzerinden hem müfettişler yoluyla gerçekleştiriyoruz, çünkü özel hastanelerde ciddi istismarlar var” dedi. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre sistemi kötüye kullanan özel hastanelerin kapatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Bilgin, “Yargıya gidiyorlar, yargıdan dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız” diye konuştu. Bazı özel hastanelerin SGK’yla anlaşması olduğunu anımsatan Bilgin, “23 hastaneyle sözleşmeleri bitirdim çünkü sözleşmeyi istismar ediyorlardı” dedi. Sistemin nasıl istismar edildiğini anlatan Bilgin, “Bir kalp hastası gidiyor, diyorlar ki, ‘Senin kalbin dışında da başka hastalıkların var, onların parasını senin ödemen gerekir’. Ondan sonra da kalp tedavisinin parasını bizden alıyor, diğerlerini vatandaştan alıyor. Bu hastanelerle sözleşmeleri iptal ettim. ‘Ya bizimle her alanda sözleşme yaparsınız ya da bir anlamda vatandaşı istismar edecek bir araç olarak SGK’yla yaptığınız sözleşmeyi kullanamazsınız’ dedim. Tabii mahkemeye, yargıya gidiyorlar, bu konuda mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı. SGK’daki yolsuzluk soruşturmasına işaret eden Bilgin, “Savcılıkta şu anda onun devamı olan başka bir soruşturma devam ediyor. Oradaki rakam 1 milyar civarında. Onun sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı sorumlu görevlileri de ben işten attım, görevlerine son verdim” diye konuştu. Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma yapılan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gidileceğini anlatan Bilgin, şunları söyledi: “Bir apandisit ameliyatı diyelim ki 18 lira, yüzde 100 artırsanız ne olacak, değil mi? Oysa bu ameliyatları, yapılan işlemleri ve kullanılan malzemeleri tek tek değerlendirmek ve fiyatlarını tek tek belirlemek gerekir. Bir yıl önce çalışma başlattım, bitmek üzere. Bu aralık ayı içerisinde yeni SUT fiyatlarının belirlenmesini bu reel tabloya göre yapacağız. Yani yüzde/götürü bazlı bir artış yapmayacağız. O da sağlık sistemindeki ödemeleri hakkaniyetli hale getirecek.”
https://sputniknews.com.tr/20221103/bakanliktan-bayindir-hastanesi-ile-ilgili-aciklama-hizmet-vermeye-devam-etmesine-musaade-edilmistir-1063039845.html
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vedat bilgin, özel hastane, devlet hastanesi
vedat bilgin, özel hastane, devlet hastanesi
Bakan Bilgin: Özel hastaneler sistemi istismar ediyor
09:26 13.11.2022 (güncellendi: 09:28 13.11.2022) Abone ol
Bakan Bilgin, SGK anlaşmalarındaki istismarlar nedeniyle özel hastaneleri elektronik ortam ve müfettişler üzerinden sıkı denetim altına aldıklarını açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Özel hastanelerle ilgili sıkı bir denetim yapıyoruz, bu denetimi hem elektronik ortam üzerinden hem müfettişler yoluyla gerçekleştiriyoruz, çünkü özel hastanelerde ciddi istismarlar var” dedi.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre sistemi kötüye kullanan özel hastanelerin kapatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Bilgin, “Yargıya gidiyorlar, yargıdan dönüyor. Kamunun kaynaklarını, milletin parasını istismar edenlere hiçbir kapıyı açmayacağız” diye konuştu.
Bazı özel hastanelerin SGK’yla anlaşması olduğunu anımsatan Bilgin, “23 hastaneyle sözleşmeleri bitirdim çünkü sözleşmeyi istismar ediyorlardı” dedi.
Sistemin nasıl istismar edildiğini anlatan Bilgin, “Bir kalp hastası gidiyor, diyorlar ki, ‘Senin kalbin dışında da başka hastalıkların var, onların parasını senin ödemen gerekir’. Ondan sonra da kalp tedavisinin parasını bizden alıyor, diğerlerini vatandaştan alıyor. Bu hastanelerle sözleşmeleri iptal ettim. ‘Ya bizimle her alanda sözleşme yaparsınız ya da bir anlamda vatandaşı istismar edecek bir araç olarak SGK’yla yaptığınız sözleşmeyi kullanamazsınız’ dedim. Tabii mahkemeye, yargıya gidiyorlar, bu konuda mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.
SGK’daki yolsuzluk soruşturmasına işaret eden Bilgin, “Savcılıkta şu anda onun devamı olan başka bir soruşturma devam ediyor. Oradaki rakam 1 milyar civarında. Onun sorumluları yargıya hesap verecekler, bazı sorumlu görevlileri de ben işten attım, görevlerine son verdim” diye konuştu.
Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma yapılan Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gidileceğini anlatan Bilgin, şunları söyledi: “Bir apandisit ameliyatı diyelim ki 18 lira, yüzde 100 artırsanız ne olacak, değil mi? Oysa bu ameliyatları, yapılan işlemleri ve kullanılan malzemeleri tek tek değerlendirmek ve fiyatlarını tek tek belirlemek gerekir. Bir yıl önce çalışma başlattım, bitmek üzere. Bu aralık ayı içerisinde yeni SUT fiyatlarının belirlenmesini bu reel tabloya göre yapacağız. Yani yüzde/götürü bazlı bir artış yapmayacağız. O da sağlık sistemindeki ödemeleri hakkaniyetli hale getirecek.”