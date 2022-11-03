https://sputniknews.com.tr/20221103/bakanliktan-bayindir-hastanesi-ile-ilgili-aciklama-hizmet-vermeye-devam-etmesine-musaade-edilmistir-1063039845.html

Bakanlıktan Bayındır Hastanesi ile ilgili açıklama: Sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi

Bakanlıktan Bayındır Hastanesi ile ilgili açıklama: Sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi

Sağlık Bakanlığı, özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarının 3'er yıl meslekten men edildiğini... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T19:28+0300

2022-11-03T19:28+0300

2022-11-03T19:50+0300

sağlık bakanlığı

bayındır hastanesi

türkiye

faaliyet

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İçerenköy Bayındır Hastanesi yoğun bakım servisinde çekilen görüntülerle ilgili inceleme başlatan ve hastanenin faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararı alan Sağlık Bakanlığı'ndan hastanenin hasta kabulüne başladığı yönünde bir açıklama yapıldı.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan ve Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine, Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçmiş ve aynı gün ilgili hastanede inceleme başlatmış, hastanenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.Olayda adı geçen 7 sağlık meslek mensubu hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup; 7 kişiden dördünün tutuklu, üçünün ise adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak ceza yargılamaları devam etmektedir.İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya 19 Ekim 2022 tarihinde görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3’er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir.Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur.Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan Mesul Müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir Kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir."

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sağlık bakanlığı, bayındır hastanesi, faaliyet