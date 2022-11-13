https://sputniknews.com.tr/20221113/altili-masa-toplaniyor-gundemde-btpnin-katilimi-var-1063381349.html

Altılı masa toplanıyor: Gündemde BTP'nin katılımı var

Altılı masa toplanıyor: Gündemde BTP'nin katılımı var

Parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, ikinci tura başlıyor. Toplantının ana gündem maddesinin Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T13:29+0300

2022-11-13T13:29+0300

2022-11-13T13:40+0300

6'lı masa

politika

aday

hüseyin baş

btp

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Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yapılacak. Toplantının ev sahibi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacak.Toplantının en kritik başlığı masaya katılım talebi olacak.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP'nin bu talebini liderlere iletecek.Ayrıca daha önce de masada yer almak isteyen farklı partilerin talepleri de değerlendirilecek.Masada çoğunluk, genişlemeye ilkesel katılımı desteklese de niceliksel katılıma sıcak bakmıyor.Toplantıda katılım taleplerine yönelik ilke kararı alınması bekleniyor.Liderlerin toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasına son şeklini de vermesi bekleniyor.Ortak söylem oluşturulması için son toplantıda liderler 9 konu başlığı belirlemişti. Kurmayların yaptığı çalışmalarda 61 alt başlık oluşturuldu.Her parti söz konusu alt başlıklar üzerine yaptığı çalışmasını tamamladı. Şimdi komisyon bu çalışmaları ortak metne dönüştürecek.Aday müzakereleri yılbaşından sonraToplantıların bundan sonra 15 günlük periyotlarla yapılması da gündeme alınacak.Masa'da aday müzakerelerinin ise yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-varank-surada-secime-7-ay-kaldi-daha-adaylari-ortada-yok-1063371968.html

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6'lı masa, aday, hüseyin baş, btp