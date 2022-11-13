https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-varank-surada-secime-7-ay-kaldi-daha-adaylari-ortada-yok-1063371968.html

Bakan Varank: Şurada seçime 7 ay kaldı, daha adayları ortada yok

Bakan Varank: Şurada seçime 7 ay kaldı, daha adayları ortada yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına ilişkin "Şurada seçime 7 ay kaldı, daha adayları ortada yok. Bu... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T04:23+0300

2022-11-13T04:23+0300

2022-11-13T04:28+0300

türkiye

mustafa varank

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Yüzyılını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti.Bakan Varank, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletine hizmeti dava edindiğini söyledi.'AK Parti kadroları halka asla tepeden bakarak siyaset yapmaz'AK Parti'nin 21 yıllık iktidar sürecinde bu anlayıştan vazgeçmeden milletin yanında ve hizmetinde olduğunu ifade eden Varank, şöyle konuştu:Varank, Türk siyasi tarihinde hazırı korumayı politika haline getirmiş çok iktidarlara şahit olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koydukları Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkeye yepyeni bir anlayış getirdiklerini dile getirdi.'Türkiye, sadece 10 yılda ürettiğimiz ürünlerle savunma sanayiinde küresel aktör haline geldi'Türkiye'nin artık üretmeyi hayal dahi edemeyeceği teknolojileri ürettiğini vurgulayan Varank, "Türkiye, sadece 10 yılda ürettiğimiz ürünlerle savunma sanayiinde küresel aktör haline geldi. SİHA'ları, Gökbey helikopterleri, TCG Anadolu Gemisi, Atak helikopteri gibi ürünlerle teknolojik üstünlüğü yakalayan bir Türkiye var. Bunun altında yatan etkenlerin de gerçekten çok iyi şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bunlar birilerinin küçümseye çalışarak söylediği gibi elbette kendiliğinden olmuyor. Bu başarılarda vizyon, liderlik ve cesaret var. İşte ülkemizde bunların sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Savunma sanayiinde başarılara imza attığımız gibi diğer alanlarda da peyderpey başarıları yakalayacağız" diye konuştu.Varank, millete söz verdikleri gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getireceklerini söyleyerek, vizyoner projelerle ülkeyi şahlandıracaklarını anlattı.Togg'la milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini anımsatan Varank, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Karabağ'da, yakın coğrafyada ve dünyanın dört bir tarafında ülkenin menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini bildirdi.'Muhalefet şu an hala masayı kurmakla meşgul'Millet İttifakı'ndan bahseden Varank, şunları kaydetti:Varank, muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Muhalefete oy vermiş vatandaşlarımızla bir araya gelip kendilerine sorduğumuzda 'Evet Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir lider şu an bu ülkede yok' diyor. İşte biz inşallah sizlerin desteği ve gayretiyle 2023 dönemecinden çok daha başarılı şekilde döneceğiz ve Türkiye Yüzyılını, Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok daha başarılı şekilde inşa edeceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Evet, ekonomik sıkıntılar var, dünya konjektörünün getirdiği sıkıntılar ülkemizi de etkiliyor. Biz bunları izale etmek için hep birlikte çalışıyoruz, yeni politikalar geliştiriyoruz. Çok daha aydınlık ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, partinin MKYK üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

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mustafa varank, ak parti, recep tayyip erdoğan