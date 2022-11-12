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https://sputniknews.com.tr/20221112/turkiyeden-abye-tepki-kktcnin-tdtye-gozlemci-olmasi-hakkinda-yapilan-aciklamayi-reddediyoruz-1063367136.html
Türkiye'den AB'ye tepki: KKTC'nin TDT'ye gözlemci olması hakkında yapılan açıklamayı reddediyoruz
Türkiye'den AB'ye tepki: KKTC'nin TDT'ye gözlemci olması hakkında yapılan açıklamayı reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun “KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye statüsünü reddediyoruz” sözlerine ilişkin... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T23:12+0300
2022-11-12T23:19+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
kıbrıs
kuzey kıbrıs
türk devletleri teşkilatı
avrupa birliği
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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221003/disisleri-abdnin-guney-kibrisi-eyalet-ortakligi-programina-dahil-etmesini-siddetle-kiniyoruz-1061908229.html
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dışişleri bakanlığı, kıbrıs, kuzey kıbrıs, türk devletleri teşkilatı, avrupa birliği
dışişleri bakanlığı, kıbrıs, kuzey kıbrıs, türk devletleri teşkilatı, avrupa birliği

Türkiye'den AB'ye tepki: KKTC'nin TDT'ye gözlemci olması hakkında yapılan açıklamayı reddediyoruz

23:12 12.11.2022 (güncellendi: 23:19 12.11.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun “KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye statüsünü reddediyoruz” sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, “AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması hakkında bugün (12 Kasım) AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz.
Kıbrıs Adası'ndaki iki devletten biri olan KKTC’nin gözlemci üyeliğine ilişkin karar, 11 Kasım 2022 günü Semerkant’ta yapılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldıkları Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde oybirliği ile alınmıştır.
Zirve Bildirisinde de ifade edildiği üzere, Kıbrıs Türkleri Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır, Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmesi en doğal hakkıdır.
AB’nin, BM Genel Sekreteri’nin çağrısı hilafına Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmasını engellemeye çalışması iyi niyetle bağdaşmadığı gibi, GKRY’nin ve Yunanistan’ın kısır politikalarının esiri haline gelmiş olan Birliğin iki yüzlülüğünü bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır.
Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının 1963’ten beri gasp edilen müktesep egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle başlayacak bir sürecin ardından sağlanabilir.
Bunun için uluslararası toplumun artık Kıbrıs Rum tarafını Ada’nın tek sahibi olarak gören tavrından vazgeçmesi ve KKTC’ni tanıması gerekir.
Türkiye her hal ve karda, KKTC’nin yanında durmaya ve tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkünün sesi olmaya devam edecektir.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama
3 Ekim, 19:01
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