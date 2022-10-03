https://sputniknews.com.tr/20221003/disisleri-abdnin-guney-kibrisi-eyalet-ortakligi-programina-dahil-etmesini-siddetle-kiniyoruz-1061908229.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama
Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:01+0300
2022-10-03T19:01+0300
2022-10-03T19:24+0300
abd
güney kıbrıs rum yönetimi
dışişleri bakanlığı
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'ı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınadı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Gün içinde Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir" ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, güney kıbrıs rum yönetimi, dışişleri bakanlığı
abd, güney kıbrıs rum yönetimi, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama
19:01 03.10.2022 (güncellendi: 19:24 03.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'ı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gün içinde Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.
Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.