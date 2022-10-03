https://sputniknews.com.tr/20221003/disisleri-abdnin-guney-kibrisi-eyalet-ortakligi-programina-dahil-etmesini-siddetle-kiniyoruz-1061908229.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin, Güney Kıbrıs için aldığı karara kınama

Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T19:01+0300

2022-10-03T19:01+0300

2022-10-03T19:24+0300

abd

güney kıbrıs rum yönetimi

dışişleri bakanlığı

dünya

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'ı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etmesini şiddetle kınadı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Gün içinde Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir" ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

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abd, güney kıbrıs rum yönetimi, dışişleri bakanlığı