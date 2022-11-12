https://sputniknews.com.tr/20221112/trump-6-ocak-sorusturma-komitesinin-mahkeme-celbini-engellemek-icin-dava-acti-1063354822.html
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin mahkeme celbini engellemek için dava açtı
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin mahkeme celbini engellemek için dava açtı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nde pazartesi günü ifade vermemek için... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T12:38+0300
2022-11-12T12:38+0300
2022-11-12T12:38+0300
dünya
abd temsilciler meclisi
komite
soruşturma
abd
donald trump
kongre baskını
mahkeme
ifade
dava
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Trump, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve beş kişinin öldüğü Kongre baskını olayları hakkında kapalı kapılar ardında ifade vermek ve belgeleri teslim etmek üzere Komite'nin sunduğu mahkeme celbine itiraz etti. Eski ABD Başkanı, avukatları aracılığıyla yaklaşık iki yıl önce görevden ayrılmasına rağmen anayasada kendisine garanti edilen yürütme ayrıcalığı kapsamındaki dokunulmazlık hakkına izinsiz müdahale ettiği yönünde değerlendirmede bulunduğu mahkeme celbini engellemek için dava açtı.Trump'ın avukatlarınca hazırlanan 41 sayfalık dava metninde, “Diğer eski başkanlar, Kongre'nin sunduğu mahkeme celbine yanıt olarak tanıklık etmeyi veya belgeleri teslim etmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olsalar da hiçbiri bunu yapmaya zorlanmadı” ifadelerine yer verildi.'Soruşturma Komitesi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi'Trump'ın avukatı David Warrington, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:Trump'ın dava metninde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir" ifadeleri yer aldı.Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştıABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermek üzere celp kararı çıkarmıştı. Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife 'evet' oyu vermişti. Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının 'temel sebebi' olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.Dokuz üyeli Komite, Trump'ın avukatlarına, 14 Kasım'a kadar eski başkanın yeminli ifadesiyle kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu. Trump'ın Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne ifadeye çağrılmasının, eski başkan için yeni bir hukuki savaş anlamına gelebileceği, söz konusu celbi engellemek için mahkemeye başvuracağı değerlendirmesi yapılıyordu. Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/abd-ara-secimleri-arizonada-demokrat-senator-kazandi-nevadada-sayim-suruyor-1063350879.html
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abd temsilciler meclisi, komite, soruşturma, abd, donald trump, kongre baskını, mahkeme, ifade, dava
abd temsilciler meclisi, komite, soruşturma, abd, donald trump, kongre baskını, mahkeme, ifade, dava
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin mahkeme celbini engellemek için dava açtı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nde pazartesi günü ifade vermemek için Florida eyaletinde federal bir dava açtı.
Trump, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve beş kişinin öldüğü Kongre baskını olayları hakkında kapalı kapılar ardında ifade vermek ve belgeleri teslim etmek üzere Komite'nin sunduğu mahkeme celbine itiraz etti. Eski ABD Başkanı, avukatları aracılığıyla yaklaşık iki yıl önce görevden ayrılmasına rağmen anayasada kendisine garanti edilen yürütme ayrıcalığı kapsamındaki dokunulmazlık hakkına izinsiz müdahale ettiği yönünde değerlendirmede bulunduğu mahkeme celbini engellemek için dava açtı.
Trump'ın avukatlarınca hazırlanan 41 sayfalık dava metninde, “Diğer eski başkanlar, Kongre'nin sunduğu mahkeme celbine yanıt olarak tanıklık etmeyi veya belgeleri teslim etmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olsalar da hiçbiri bunu yapmaya zorlanmadı” ifadelerine yer verildi.
'Soruşturma Komitesi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi'
Trump'ın avukatı David Warrington, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Kasım Pazartesi günü ifade vermek üzere hazır bulunmasını talep etmek gibi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi. Bunun ardından Trump, yürütme organının yetkileri ve kuvvetler ayrılığı ile tutarlı olarak bu endişeleri çözmek için Komite ile iyi niyetli bir çaba içerisine girdi. Ancak söz konusu partizan Komite, siyasi bir yol izlemekte ısrar ediyor ve Trump'a yürütme ve yasama organları arasındaki bu anlaşmazlığa, yargıyı dahil etmekten başka seçenek bırakmıyor.”
Trump'ın dava metninde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak, Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir" ifadeleri yer aldı.
Komite, Trump'ı mahkeme celbiyle ifadeye çağırmıştı
ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim oturumunda, eski Başkan Donald Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermek üzere celp kararı çıkarmıştı. Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife 'evet' oyu vermişti. Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 2020 başkanlık seçim sonuçlarını geçersiz kılmak için 6 Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının 'temel sebebi' olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldığı belirtilmişti.
Dokuz üyeli Komite, Trump'ın avukatlarına, 14 Kasım'a kadar eski başkanın yeminli ifadesiyle kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi ilgili belge talebinde bulunmuştu. Trump'ın Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'ne ifadeye çağrılmasının, eski başkan için yeni bir hukuki savaş anlamına gelebileceği, söz konusu celbi engellemek için mahkemeye başvuracağı değerlendirmesi yapılıyordu. Kongredeki komitelerin ifade çağrısına icabet etmemek yasal olarak suç sayılıyor.