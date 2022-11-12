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https://sputniknews.com.tr/20221112/abd-ara-secimleri-arizonada-demokrat-senator-kazandi-nevadada-sayim-suruyor-1063350879.html
ABD ara seçimleri: Arizona'da Demokrat senatör kazandı, Nevada'da sayım sürüyor
ABD ara seçimleri: Arizona'da Demokrat senatör kazandı, Nevada'da sayım sürüyor
ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Arizona eyaletinde Demokrat senatör Mark Kelly, tekrar seçimi kazandı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T09:45+0300
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Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Kelly, Arizona'daki koltuğunu korumayı başardı.Bu sonuçla Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu. Nevada eyaletinde ise sonuçlar henüz açıklanmadı.Henüz sonuçları netleşmeyen tek eyalet olan Nevada'da Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında Senato'daki denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilirÖte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221110/abd-ara-secimlerine-milyon-dolarlari-akitan-milyarderlerle-tanisin-listenin-basinda-soros-geliyor--1063301496.html
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abd, abd, abd senatosu, abd ara seçimleri, abd ara seçimleri, abd'de yapılacak olan ara seçimler, arizona, nevada
abd, abd, abd senatosu, abd ara seçimleri, abd ara seçimleri, abd'de yapılacak olan ara seçimler, arizona, nevada

ABD ara seçimleri: Arizona'da Demokrat senatör kazandı, Nevada'da sayım sürüyor

09:45 12.11.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Arizona eyaletinde Demokrat senatör Mark Kelly, tekrar seçimi kazandı.
Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Kelly, Arizona'daki koltuğunu korumayı başardı.
Bu sonuçla Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu. Nevada eyaletinde ise sonuçlar henüz açıklanmadı.
Henüz sonuçları netleşmeyen tek eyalet olan Nevada'da Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında Senato'daki denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilir

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.
Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.
Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.
Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​
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