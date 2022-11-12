https://sputniknews.com.tr/20221112/slovenyada-cumhurbaskani-seciminin-ikinci-turu-yarin-yapilacak-1063353835.html

Slovenya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Slovenya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Slovenya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T11:58+0300

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dünya

slovenya

ikinci tur

seçim

bağımsız aday

cumhurbaşkanı

avrupa

avrupa birliği

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Ülkede 23 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle halk, yarın tekrar oy kullanacak. Slovenya halkı, bir önceki seçimde en çok oyu alan Demokratik Parti'nin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar ve Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisi'nin desteğini alan bağımsız aday Natasa Pirc Musar arasında seçim yapacak.Slovenya'daki seçimin ilk turunun ardından Slovenya Devlet Seçim Komisyonu'ndan (DVK) yapılan açıklamada, 7 aday arasından en çok oyu alan 2 adayın, 13 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldığı belirtilmişti. SDS'nin desteklediği bağımsız aday Logar, oyların yüzde 33'ünü, bağımsız aday Pirc Musar ise oyların 26'sını almıştı.Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan bir diğer favori aday Sosyal Demokrat Milan Brglez ise oyların 15'ini almış, ikinci turda Pirc Musar'ı destekleyeceklerinin sinyalini vermişti.Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday arasında yer alan bağımsız aday Vladimir Prebilic yüzde 10, Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar yüzde 5, Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk yüzde 4 ve sol aday Miha Kordis de yüzde 2 oy almıştı. DVK'dan yapılan açıklamada, 1 milyon 696 bin 893 kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 50'sinin oy kullandığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221112/abd-ara-secimleri-arizonada-demokrat-senator-kazandi-nevadada-sayim-suruyor-1063350879.html

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slovenya, ikinci tur, seçim, bağımsız aday, cumhurbaşkanı, avrupa, avrupa birliği