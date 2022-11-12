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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1063360442.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Harkov bölgesinde bir Amerikan M777 obüs bataryasının imha edildiğini, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T16:29+0300
2022-11-12T16:29+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
rusya
donbass
ukrayna
ukrayna krizi
lugans halk cumhuriyeti
abd
paralı asker
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rus birlikleri, Harkov bölgesindeki Kruglyakovka yerleşimi yakınlarında ABD yapımı bir M777 obüs bataryası imha etti. Rus savaş uçakları, Zaporojye bölgesindeki Yasnaya Polyana köyü yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.Rus general, Harkov bölgesindeki Lozovaya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zelenaya Dolina yerleşim bölgelerinde ABD yapımı AN / TPQ-50 ve AN / TPQ-36 radarlarının imha edildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin DHC, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde son bir günde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.Rus komutan, HIMARS ve Vilkha çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 3 füzenin Herson Bölgesindeki Novaya Kahovka ve Novaya Mayaçka, ve DHC’deki Volnovaha yerleşimleri yakınlarında önlendiğini ifade etti.Krasnıy Liman cephesinde de Ukrayna ordusunun Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Svatovo, Ploşçanka, Çervonopopovka ve Makeyevka yerleşimlerindeki Rus ordu mevzilerine saldırı girişiminin geri püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Rus ordusunun saldırıları sonucunda 190'dan fazla Ukrayna askerinin yanı sıra 1 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobilin imha edildiğini kaydetti.Konaşenkov ayrıca, Güney Donetsk yönündeki Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Rus birliklerinin saldırısını durdurmaya çalışan yabancı paralı askerleri bozguna uğratarak 85'ten fazla militanın yanı sıra 7 zırhlı muharebe aracı ve 2 kamyoneti imha ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rus-senator-abd-nukleer-silahlarin-yayilmasini-onleme-anlasmasini-alayci-bir-sekilde-ihlal-ediyor-1063357972.html
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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, rusya, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, lugans halk cumhuriyeti, abd, paralı asker, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), harkov, zaporojye, çok namlulu roketatar, roketatarlı saldırı, iha
rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, rusya, donbass, ukrayna, ukrayna krizi, lugans halk cumhuriyeti, abd, paralı asker, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), harkov, zaporojye, çok namlulu roketatar, roketatarlı saldırı, iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

16:29 12.11.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Harkov bölgesinde bir Amerikan M777 obüs bataryasının imha edildiğini, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rus birlikleri, Harkov bölgesindeki Kruglyakovka yerleşimi yakınlarında ABD yapımı bir M777 obüs bataryası imha etti. Rus savaş uçakları, Zaporojye bölgesindeki Yasnaya Polyana köyü yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.
Rus general, Harkov bölgesindeki Lozovaya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zelenaya Dolina yerleşim bölgelerinde ABD yapımı AN / TPQ-50 ve AN / TPQ-36 radarlarının imha edildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin DHC, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde son bir günde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.
Rus komutan, HIMARS ve Vilkha çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 3 füzenin Herson Bölgesindeki Novaya Kahovka ve Novaya Mayaçka, ve DHC’deki Volnovaha yerleşimleri yakınlarında önlendiğini ifade etti.
Krasnıy Liman cephesinde de Ukrayna ordusunun Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Svatovo, Ploşçanka, Çervonopopovka ve Makeyevka yerleşimlerindeki Rus ordu mevzilerine saldırı girişiminin geri püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Rus ordusunun saldırıları sonucunda 190'dan fazla Ukrayna askerinin yanı sıra 1 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobilin imha edildiğini kaydetti.
Konaşenkov ayrıca, Güney Donetsk yönündeki Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Rus birliklerinin saldırısını durdurmaya çalışan yabancı paralı askerleri bozguna uğratarak 85'ten fazla militanın yanı sıra 7 zırhlı muharebe aracı ve 2 kamyoneti imha ettiğini vurguladı.
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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