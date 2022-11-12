https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1063360442.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Harkov bölgesinde bir Amerikan M777 obüs bataryasının imha edildiğini, Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T16:29+0300

2022-11-12T16:29+0300

2022-11-12T16:29+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rus birlikleri, Harkov bölgesindeki Kruglyakovka yerleşimi yakınlarında ABD yapımı bir M777 obüs bataryası imha etti. Rus savaş uçakları, Zaporojye bölgesindeki Yasnaya Polyana köyü yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü” dedi.Rus general, Harkov bölgesindeki Lozovaya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Zelenaya Dolina yerleşim bölgelerinde ABD yapımı AN / TPQ-50 ve AN / TPQ-36 radarlarının imha edildiği bilgisini paylaştı. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin DHC, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde son bir günde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.Rus komutan, HIMARS ve Vilkha çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 3 füzenin Herson Bölgesindeki Novaya Kahovka ve Novaya Mayaçka, ve DHC’deki Volnovaha yerleşimleri yakınlarında önlendiğini ifade etti.Krasnıy Liman cephesinde de Ukrayna ordusunun Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Svatovo, Ploşçanka, Çervonopopovka ve Makeyevka yerleşimlerindeki Rus ordu mevzilerine saldırı girişiminin geri püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Rus ordusunun saldırıları sonucunda 190'dan fazla Ukrayna askerinin yanı sıra 1 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobilin imha edildiğini kaydetti.Konaşenkov ayrıca, Güney Donetsk yönündeki Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Rus birliklerinin saldırısını durdurmaya çalışan yabancı paralı askerleri bozguna uğratarak 85'ten fazla militanın yanı sıra 7 zırhlı muharebe aracı ve 2 kamyoneti imha ettiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221112/rus-senator-abd-nukleer-silahlarin-yayilmasini-onleme-anlasmasini-alayci-bir-sekilde-ihlal-ediyor-1063357972.html

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