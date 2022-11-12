https://sputniknews.com.tr/20221112/rus-senator-abd-nukleer-silahlarin-yayilmasini-onleme-anlasmasini-alayci-bir-sekilde-ihlal-ediyor-1063357972.html
Rus senatör: ABD, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını alaycı bir şekilde ihlal ediyor
Rus senatör: ABD, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını alaycı bir şekilde ihlal ediyor
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'da... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:42+0300
2022-11-12T14:42+0300
2022-11-12T14:42+0300
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Kosaçev, “Nükleer silahlar, silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası yasal rejime tabidir. Bu rejimin temeli, 191 devletin katıldığı 1968 tarihli evrensel Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşma'sıdır (NPT). NPT hükümlerine göre, nükleer güç statüsündeki ülkeler Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin ‘Nükleer Kulüp’ün meşru üyeleri olarak tanınıyor” ifadelerini kullandı.Kosaçev, ABD'nin NATO aracılığıyla son yıllarda anlaşmanın hükümlerini alaycı bir şekilde ihlal ettiğine vurgu yaparak, “Örneğin, ABD'nin modernize edilmiş B61-12 taktik nükleer bombalarının aceleyle Avrupa'ya nakletmesi artık gizli bile değil. Bunların Avrupa ülkelerindeki NATO üslerine teslimat ve kurulumlarının bu yıl aralık ayında yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.Rus senatör, NATO'nun nükleer silah ve bileşenlerinin transferinin artık kıtalararası hale geldiğine dikkat çekerek, bunun nükleer silaha sahip devletlerin nükleer silahları veya diğer nükleer patlayıcı maddeleri başkalarına devretmemeyi ve bu tür silahların kontrolünü sağlamayı taahhüt ettiğini belirten NPT'nin 1. maddesinin ihlali olduğunu vurguladı.Kosaçev, Rusya'nın kaygılarının kesinlikle anlaşılır ve meşru olduğunu belirterek, bunların şu anda tüm dünyanın tanık olduğu nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin ABD, NATO ve Ukrayna tarafından ihlal edildiğine dair gerçeklere dayandığını kaydetti.Senatör, nükleer silaha sahip olmayan devletlerin başkalarından nükleer silah transferini kabul etmeyeceğine dair yükümlülüklerinin bulunduğunu anımsatarak, “NPT'nin hükümleri, NATO nükleer silahlarının konuşlandırılmasını isteyen Polonya tarafından hatırlanmalıdır. NPT'nin hükümlerini, NATO'nun yardımıyla ‘kirli nükleer bomba’ oluşturmayı ve kullanmayı planlayan Ukrayna da hatırlamalıdır” ifadelerini kullandı.
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nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, konstantin kosaçev, nato, abd, polonya
Rus senatör: ABD, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını alaycı bir şekilde ihlal ediyor
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'da konuşlandırılmasının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) ihlali olduğunu, NATO'nun nükleer silah transferinin artık kıtalararası hale geldiğini belirtti.
Kosaçev, “Nükleer silahlar, silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası yasal rejime tabidir. Bu rejimin temeli, 191 devletin katıldığı 1968 tarihli evrensel Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşma'sıdır (NPT). NPT hükümlerine göre, nükleer güç statüsündeki ülkeler Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin ‘Nükleer Kulüp’ün meşru üyeleri olarak tanınıyor” ifadelerini kullandı.
Kosaçev, ABD'nin NATO aracılığıyla son yıllarda anlaşmanın hükümlerini alaycı bir şekilde ihlal ettiğine vurgu yaparak, “Örneğin, ABD'nin modernize edilmiş B61-12 taktik nükleer bombalarının aceleyle Avrupa'ya nakletmesi artık gizli bile değil. Bunların Avrupa ülkelerindeki NATO üslerine teslimat ve kurulumlarının bu yıl aralık ayında yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.
Rus senatör, NATO'nun nükleer silah ve bileşenlerinin transferinin artık kıtalararası hale geldiğine dikkat çekerek, bunun nükleer silaha sahip devletlerin nükleer silahları veya diğer nükleer patlayıcı maddeleri başkalarına devretmemeyi ve bu tür silahların kontrolünü sağlamayı taahhüt ettiğini belirten NPT'nin 1. maddesinin ihlali olduğunu vurguladı.
Kosaçev, Rusya'nın kaygılarının kesinlikle anlaşılır ve meşru olduğunu belirterek, bunların şu anda tüm dünyanın tanık olduğu nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin ABD, NATO ve Ukrayna tarafından ihlal edildiğine dair gerçeklere dayandığını kaydetti.
Senatör, nükleer silaha sahip olmayan devletlerin başkalarından nükleer silah transferini kabul etmeyeceğine dair yükümlülüklerinin bulunduğunu anımsatarak, “NPT'nin hükümleri, NATO nükleer silahlarının konuşlandırılmasını isteyen Polonya tarafından hatırlanmalıdır. NPT'nin hükümlerini, NATO'nun yardımıyla ‘kirli nükleer bomba’ oluşturmayı ve kullanmayı planlayan Ukrayna da hatırlamalıdır” ifadelerini kullandı.