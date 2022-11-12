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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-saglik-bakani-bazi-g20-ulkelerinin-ozel-operasyona-iliskin-tenkitleri-siddetle-reddediyoruz-1063367655.html
Rusya Sağlık Bakanı: Bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin tenkitleri şiddetle reddediyoruz
Rusya Sağlık Bakanı: Bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin tenkitleri şiddetle reddediyoruz
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'nın bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin yaptığı tenkitleri şiddetle reddettiğini, operasyonun sivilleri... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-12T23:36+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail muraşko
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
g20
ukrayna krizi
ukrayna
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G20 Liderler Zirvesi öncesinde toplanan G20 Sağlık ve Maliye Bakanları zirvesine video konferans yoluyla katılan Muraşko, bazı ülke temsilcilerinden Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin eleştirileri kesin bir dille reddetti.Muraşko, “Bazı G20 ülkeleri tarafından Rusya Federasyonu’nun özel askeri operasyonuna yönelik yapılan eleştirel yorumları şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.Özel operasyonun gerekçesinin, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdiği BM Şartı'nın 51. Maddesi ile güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayan Muraşko, “Operasyon, 2014 yılında Kiev'deki anayasaya aykırı darbeyi tanımayan ve son sekiz yıldır askeri saldırıya maruz kalan sivilleri korumaya adandı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1063360442.html
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rusya, mihail muraşko, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, g20, ukrayna krizi, ukrayna
rusya, mihail muraşko, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, g20, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya Sağlık Bakanı: Bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin tenkitleri şiddetle reddediyoruz

23:34 12.11.2022 (güncellendi: 23:36 12.11.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'nın bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin yaptığı tenkitleri şiddetle reddettiğini, operasyonun sivilleri korumaya adandığını belirtti.
G20 Liderler Zirvesi öncesinde toplanan G20 Sağlık ve Maliye Bakanları zirvesine video konferans yoluyla katılan Muraşko, bazı ülke temsilcilerinden Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin eleştirileri kesin bir dille reddetti.
Muraşko, “Bazı G20 ülkeleri tarafından Rusya Federasyonu’nun özel askeri operasyonuna yönelik yapılan eleştirel yorumları şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.
Özel operasyonun gerekçesinin, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdiği BM Şartı'nın 51. Maddesi ile güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayan Muraşko, “Operasyon, 2014 yılında Kiev'deki anayasaya aykırı darbeyi tanımayan ve son sekiz yıldır askeri saldırıya maruz kalan sivilleri korumaya adandı” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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