https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-saglik-bakani-bazi-g20-ulkelerinin-ozel-operasyona-iliskin-tenkitleri-siddetle-reddediyoruz-1063367655.html

Rusya Sağlık Bakanı: Bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin tenkitleri şiddetle reddediyoruz

Rusya Sağlık Bakanı: Bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin tenkitleri şiddetle reddediyoruz

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'nın bazı G20 ülkelerinin özel operasyona ilişkin yaptığı tenkitleri şiddetle reddettiğini, operasyonun sivilleri... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T23:34+0300

2022-11-12T23:34+0300

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mihail muraşko

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G20 Liderler Zirvesi öncesinde toplanan G20 Sağlık ve Maliye Bakanları zirvesine video konferans yoluyla katılan Muraşko, bazı ülke temsilcilerinden Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin eleştirileri kesin bir dille reddetti.Muraşko, “Bazı G20 ülkeleri tarafından Rusya Federasyonu’nun özel askeri operasyonuna yönelik yapılan eleştirel yorumları şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.Özel operasyonun gerekçesinin, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdiği BM Şartı'nın 51. Maddesi ile güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayan Muraşko, “Operasyon, 2014 yılında Kiev'deki anayasaya aykırı darbeyi tanımayan ve son sekiz yıldır askeri saldırıya maruz kalan sivilleri korumaya adandı” ifadelerini kullandı.

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