https://sputniknews.com.tr/20221112/metrobuste-kadinlara-taciz-girisiminde-bulunan-guvenlik-gorevlisi-olarak-calisan-sahis-tutuklandi-1063364487.html
Metrobüste kadınlara taciz girişiminde bulunan güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tutuklandı
Metrobüste kadınlara taciz girişiminde bulunan güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tutuklandı
İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunan bir kişi linç edilmek istendi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T21:49+0300
2022-11-12T21:49+0300
2022-11-12T21:58+0300
metrobüs
taciz
türkiye
tutuklama
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Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan 52 yaşındaki Arif Ş. , H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken bir yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.Bir binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Arif Ş., bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Tutuklanma istemiyle Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arif Ş., dosyadaki ifade ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklandı. Arif Ş., Metris Cezaevi'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/metrobuste-2-kadina-yonelik-taciz-girisiminde-bulunan-sahis-dovulerek-polise-teslim-edildi-1063354522.html
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metrobüs, taciz, tutuklama
metrobüs, taciz, tutuklama
Metrobüste kadınlara taciz girişiminde bulunan güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs tutuklandı
21:49 12.11.2022 (güncellendi: 21:58 12.11.2022) Abone ol
İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunan bir kişi linç edilmek istendi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şahsın bir binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan 52 yaşındaki Arif Ş. , H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.
Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.
Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken bir yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.
Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.
Bir binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Arif Ş., bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Tutuklanma istemiyle Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arif Ş., dosyadaki ifade ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklandı. Arif Ş., Metris Cezaevi'ne gönderildi.