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Metrobüste 2 kadına yönelik taciz girişiminde bulunan şahıs, dövülerek polise teslim edildi
Metrobüste 2 kadına yönelik taciz girişiminde bulunan şahıs, dövülerek polise teslim edildi
İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi linç edilmek istendi. Dövülen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T12:38+0300
2022-11-12T12:38+0300
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş. (52), H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken bir yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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metrobüs

Metrobüste 2 kadına yönelik taciz girişiminde bulunan şahıs, dövülerek polise teslim edildi

12:38 12.11.2022
© DHAMetrobüste 2 kadına yönelik taciz girişiminde bulunan şahıs, dövülerek polise teslim edildi
Metrobüste 2 kadına yönelik taciz girişiminde bulunan şahıs, dövülerek polise teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© DHA
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İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi linç edilmek istendi. Dövülen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş. (52), H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu.
Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.
Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.

Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken bir yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi.
Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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