https://sputniknews.com.tr/20221112/lavrov-endonezyali-mevkidasi-ikili-isbirligini-konularini-gorustu-1063361518.html
Lavrov, Endonezyalı mevkidaşı ile ikili işbirliği konularını görüştü
Lavrov, Endonezyalı mevkidaşı ile ikili işbirliği konularını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Phnom Penh'de bir araya gelerek, ikili işbirliği konularını görüştü. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T16:58+0300
2022-11-12T16:58+0300
2022-11-12T17:00+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
doğu asya zirvesi
kamboçya
phnom penh
g20
işbirliği
endonezya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi sırasında Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya gelerek, G20 kapsamındaki işbirliğini görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede ikili işbirliğinin pratik yönleri, G20 çerçevesindeki etkileşim konuları ve Asya-Pasifik bölgesindeki entegrasyon süreçlerine ilişkin sorunlar ele alındı” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1063360442.html
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sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, doğu asya zirvesi, kamboçya, phnom penh, g20, işbirliği, endonezya
sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, doğu asya zirvesi, kamboçya, phnom penh, g20, işbirliği, endonezya
Lavrov, Endonezyalı mevkidaşı ile ikili işbirliği konularını görüştü
16:58 12.11.2022 (güncellendi: 17:00 12.11.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Phnom Penh'de bir araya gelerek, ikili işbirliği konularını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi sırasında Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya gelerek, G20 kapsamındaki işbirliğini görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede ikili işbirliğinin pratik yönleri, G20 çerçevesindeki etkileşim konuları ve Asya-Pasifik bölgesindeki entegrasyon süreçlerine ilişkin sorunlar ele alındı” ifadeleri kullanıldı.