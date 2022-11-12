https://sputniknews.com.tr/20221112/konyada-pitbullu-parka-birakip-kacan-kisiye-40-bin-860-lira-para-cezasi-1063353171.html

Konya'da pitbullu parka bırakıp kaçan kişiye 40 bin 860 lira para cezası

Konya'da pitbullu parka bırakıp kaçan kişiye 40 bin 860 lira para cezası

Konya'da pitbull cinsi köpeği parka bırakıp kaçan kişiye 40 bin 860 lira para cezası uygulandı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

konya

pitbull

para cezası

idari para cezası

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Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'ndeki Harmancık Parkı'nda, başıboş bir pitbull görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine parka gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği kıstırdıkları bir konteynerde yakaladı.Pitbullu Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden polis, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.Güvenlik kamera kayıtlarından köpeğin bir otomobilden indirildikten sonra parka salındığı belirlendi.Polis ekipleri, köpeği parka bırakarak kaçan ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan M.B'yi Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.M.B'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 40 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

https://sputniknews.com.tr/20220927/uskudarda-82-yasindaki-kadin-pitbull-saldirisina-ugradi-gozaltina-alinan-3-kisi-serbest-birakildi-1061651624.html

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