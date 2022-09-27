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https://sputniknews.com.tr/20220927/uskudarda-82-yasindaki-kadin-pitbull-saldirisina-ugradi-gozaltina-alinan-3-kisi-serbest-birakildi-1061651624.html
Üsküdar'da 82 yaşındaki kadın pitbull saldırısına uğradı: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Üsküdar'da 82 yaşındaki kadın pitbull saldırısına uğradı: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Üsküdar'da, tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpek, 82 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren kadının ayağının... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T00:54+0300
2022-09-27T01:12+0300
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pitbull
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Üsküdar'da 'yasaklı ırk' olarak tabir edilen bir pitbull cinsi köpek tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu ağır yaralanan 82 yaşındaki Yücel Ata'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ata, 18 Eylül akşamı evinin önüne çıkarak yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen köpeğin saldırısına uğradı.Ata, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı halde kurtarılırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yücel Ata, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, köpeği gezdirdikleri tespit edilen Hakan Ç, Hüseyin Ç. ve Cafer P'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, köpeğin de koruma altına alındığı öğrenildi.'Bacağını kaybetme riskimiz var'Yücel Ata'nın tedavisi, geçirdiği dördüncü ameliyatın ardından bacağını kaybetme riskiyle devam ediyor.Ata'nın kızı Selma Parçal, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin spor yapmak amacıyla evinin kapısının önüne çıktığını ve arkadan gelen köpeğin saldırısına uğradığını anlattı.Annesinin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Parçal, "Hastaneye geldikten sonra doktorlar müdahale ediyorlar. Bugün dördüncü ameliyatımızı olduk, hala aynı riskleri taşıyoruz. Bacağını kaybetme riskimiz var. Bunu bize yaşatanlar, anneme bu acıları yaşatanlar hala dışarıdalar" şeklinde konuştu.Bacağında ve kolunda ağır yaraları olan annesinin tedavisinin sürdüğünü ifade eden Parçal, şunları söyledi:
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pitbull, kadın, üsküdar

Üsküdar'da 82 yaşındaki kadın pitbull saldırısına uğradı: Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

00:54 27.09.2022 (güncellendi: 01:12 27.09.2022)
© DHAÜsküdar'da pitbull saldırısı
Üsküdar'da pitbull saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
© DHA
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Üsküdar'da, tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpek, 82 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren kadının ayağının kesilme riski olduğu öğrenildi.
Üsküdar'da 'yasaklı ırk' olarak tabir edilen bir pitbull cinsi köpek tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu ağır yaralanan 82 yaşındaki Yücel Ata'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ata, 18 Eylül akşamı evinin önüne çıkarak yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen köpeğin saldırısına uğradı.
Ata, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı halde kurtarılırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yücel Ata, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, köpeği gezdirdikleri tespit edilen Hakan Ç, Hüseyin Ç. ve Cafer P'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, köpeğin de koruma altına alındığı öğrenildi.

'Bacağını kaybetme riskimiz var'

Yücel Ata'nın tedavisi, geçirdiği dördüncü ameliyatın ardından bacağını kaybetme riskiyle devam ediyor.
Ata'nın kızı Selma Parçal, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin spor yapmak amacıyla evinin kapısının önüne çıktığını ve arkadan gelen köpeğin saldırısına uğradığını anlattı.
Annesinin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Parçal, "Hastaneye geldikten sonra doktorlar müdahale ediyorlar. Bugün dördüncü ameliyatımızı olduk, hala aynı riskleri taşıyoruz. Bacağını kaybetme riskimiz var. Bunu bize yaşatanlar, anneme bu acıları yaşatanlar hala dışarıdalar" şeklinde konuştu.
Bacağında ve kolunda ağır yaraları olan annesinin tedavisinin sürdüğünü ifade eden Parçal, şunları söyledi:

"Doktorlar süreci bekliyorlar. Annemin genel durumuna bağlı. Bacağın durumu izleniyor, sürekli ameliyata alınıyor. Günden güne bakacaklar, ellerinden geleni yapıyorlar. Köpeğin sahibi yakalanmış ama çıkarmışlar, sadece imza atıyor. Bu bizim için yeterli bir şey değil. Biz onların tutuklanmasını istiyoruz. Annem bu şekilde bu acıları çekerken onların normal hayatlarına dönmeleri açıkçası bizim kanımıza dokunuyor."

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