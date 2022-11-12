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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/isvecli-posta-sirketi-postnord-rusya-ve-belarustan-gonderileri-yeniden-kabul-etmeye-basladi-1063368139.html
İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı
İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı
İsveçli posta şirketi Postnord’un Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladığı bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T23:49+0300
2022-11-12T23:49+0300
ukrayna krizi
isveç
postnord
rusya
belarus
moskova
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İsveç’in Moskova Büyükelçiliği'nin basın dairesinden bugün yapılan açıklamaya göre Postnord, Rusya ve Belarus’tan yeniden gönderi kabullerine başladı.Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Postnord, Rusya ve Belarus ile posta iletişimini tam kapasiteyle yeniden başlatıyor” ifadelerine yer verildi.Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) 28 Mart’ta Postnord’un Rusya ile iletişimi kestiği için İsveç’e yollanan gönderilerin kabulünü askıya almıştı. Postnord’un Rusya’ya tüm mektup ve kargo gönderilerini, ayrıca Rusya’dan her türlü posta gönderisinin kabulünü askıya aldığı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/misustin-isvecten-kuzey-akim-sorusturmasina-rusyanin-da-dahil-edilmesini-talep-etti-1062165512.html
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isveç, postnord, rusya, belarus, moskova
isveç, postnord, rusya, belarus, moskova

İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı

23:49 12.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveçli posta şirketi Postnord’un Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladığı bildirildi.
İsveç’in Moskova Büyükelçiliği'nin basın dairesinden bugün yapılan açıklamaya göre Postnord, Rusya ve Belarus’tan yeniden gönderi kabullerine başladı.
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Postnord, Rusya ve Belarus ile posta iletişimini tam kapasiteyle yeniden başlatıyor” ifadelerine yer verildi.
Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) 28 Mart’ta Postnord’un Rusya ile iletişimi kestiği için İsveç’e yollanan gönderilerin kabulünü askıya almıştı. Postnord’un Rusya’ya tüm mektup ve kargo gönderilerini, ayrıca Rusya’dan her türlü posta gönderisinin kabulünü askıya aldığı açıklanmıştı.
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