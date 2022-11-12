https://sputniknews.com.tr/20221112/isvecli-posta-sirketi-postnord-rusya-ve-belarustan-gonderileri-yeniden-kabul-etmeye-basladi-1063368139.html

İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı

İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı

İsveçli posta şirketi Postnord’un Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladığı bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T23:49+0300

2022-11-12T23:49+0300

2022-11-12T23:49+0300

ukrayna krizi

isveç

postnord

rusya

belarus

moskova

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İsveç’in Moskova Büyükelçiliği'nin basın dairesinden bugün yapılan açıklamaya göre Postnord, Rusya ve Belarus’tan yeniden gönderi kabullerine başladı.Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Postnord, Rusya ve Belarus ile posta iletişimini tam kapasiteyle yeniden başlatıyor” ifadelerine yer verildi.Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) 28 Mart’ta Postnord’un Rusya ile iletişimi kestiği için İsveç’e yollanan gönderilerin kabulünü askıya almıştı. Postnord’un Rusya’ya tüm mektup ve kargo gönderilerini, ayrıca Rusya’dan her türlü posta gönderisinin kabulünü askıya aldığı açıklanmıştı.

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