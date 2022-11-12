https://sputniknews.com.tr/20221112/isvecli-posta-sirketi-postnord-rusya-ve-belarustan-gonderileri-yeniden-kabul-etmeye-basladi-1063368139.html
İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı
İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı
İsveçli posta şirketi Postnord’un Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladığı bildirildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T23:49+0300
2022-11-12T23:49+0300
2022-11-12T23:49+0300
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postnord
rusya
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moskova
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İsveç’in Moskova Büyükelçiliği'nin basın dairesinden bugün yapılan açıklamaya göre Postnord, Rusya ve Belarus’tan yeniden gönderi kabullerine başladı.Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Postnord, Rusya ve Belarus ile posta iletişimini tam kapasiteyle yeniden başlatıyor” ifadelerine yer verildi.Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) 28 Mart’ta Postnord’un Rusya ile iletişimi kestiği için İsveç’e yollanan gönderilerin kabulünü askıya almıştı. Postnord’un Rusya’ya tüm mektup ve kargo gönderilerini, ayrıca Rusya’dan her türlü posta gönderisinin kabulünü askıya aldığı açıklanmıştı.
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isveç, postnord, rusya, belarus, moskova
isveç, postnord, rusya, belarus, moskova
İsveçli posta şirketi Postnord, Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladı
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İsveçli posta şirketi Postnord’un Rusya ve Belarus’tan gönderileri yeniden kabul etmeye başladığı bildirildi.
İsveç’in Moskova Büyükelçiliği'nin basın dairesinden bugün yapılan açıklamaya göre Postnord, Rusya ve Belarus’tan yeniden gönderi kabullerine başladı.
Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Postnord, Rusya ve Belarus ile posta iletişimini tam kapasiteyle yeniden başlatıyor” ifadelerine yer verildi.
Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) 28 Mart’ta Postnord’un Rusya ile iletişimi kestiği için İsveç’e yollanan gönderilerin kabulünü askıya almıştı. Postnord’un Rusya’ya tüm mektup ve kargo gönderilerini, ayrıca Rusya’dan her türlü posta gönderisinin kabulünü askıya aldığı açıklanmıştı.