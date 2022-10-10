https://sputniknews.com.tr/20221010/misustin-isvecten-kuzey-akim-sorusturmasina-rusyanin-da-dahil-edilmesini-talep-etti-1062165512.html

Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım soruşturmasına Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti

Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım soruşturmasına Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti

Rusya Başbakanı Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti. İsveç, bu... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T21:31+0300

2022-10-10T21:31+0300

2022-10-10T21:31+0300

dünya

kuzey akım

mihail mişustin

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson’a mektubunda, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Gazprom şirketinin temsilcileri dahil Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti.Andersson, “İsveç’te, ön soruşturma gizlilik niteliğini taşıyor ve bu elbette mevcut durumda adil” diye açıkladı.Sızıntının, İsveç’in münhasır ekonomik bölgesi olsa da uluslararası sularda meydana geldiğini anımsatan Andersson, “İsveç ekonomik bölgesi, tamamen İsveç’in tasarrufundaki bir bölge değil. Şimdi engeli kaldırdık ve başka gemiler de bu bölgede bulunabilir. Kurallar bu yönde” ifadesini kullandı.Andersson, Mişustin’in mektubuna resmi cevap hazırlayacaklarını belirtti.

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