https://sputniknews.com.tr/20221010/misustin-isvecten-kuzey-akim-sorusturmasina-rusyanin-da-dahil-edilmesini-talep-etti-1062165512.html
Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım soruşturmasına Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti
Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım soruşturmasına Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti
Rusya Başbakanı Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti. İsveç, bu... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T21:31+0300
2022-10-10T21:31+0300
2022-10-10T21:31+0300
dünya
kuzey akım
mihail mişustin
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson’a mektubunda, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Gazprom şirketinin temsilcileri dahil Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti.Andersson, “İsveç’te, ön soruşturma gizlilik niteliğini taşıyor ve bu elbette mevcut durumda adil” diye açıkladı.Sızıntının, İsveç’in münhasır ekonomik bölgesi olsa da uluslararası sularda meydana geldiğini anımsatan Andersson, “İsveç ekonomik bölgesi, tamamen İsveç’in tasarrufundaki bir bölge değil. Şimdi engeli kaldırdık ve başka gemiler de bu bölgede bulunabilir. Kurallar bu yönde” ifadesini kullandı.Andersson, Mişustin’in mektubuna resmi cevap hazırlayacaklarını belirtti.
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kuzey akım, mihail mişustin
kuzey akım, mihail mişustin
Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım soruşturmasına Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti
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Rusya Başbakanı Mişustin, İsveç’ten Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti. İsveç, bu talebi reddetti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson’a mektubunda, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturmaya Gazprom şirketinin temsilcileri dahil Rusya’nın da dahil edilmesini talep etti.
Andersson, “İsveç’te, ön soruşturma gizlilik niteliğini taşıyor ve bu elbette mevcut durumda adil” diye açıkladı.
Sızıntının, İsveç’in münhasır ekonomik bölgesi olsa da uluslararası sularda meydana geldiğini anımsatan Andersson, “İsveç ekonomik bölgesi, tamamen İsveç’in tasarrufundaki bir bölge değil. Şimdi engeli kaldırdık ve başka gemiler de bu bölgede bulunabilir. Kurallar bu yönde” ifadesini kullandı.
Andersson, Mişustin’in mektubuna resmi cevap hazırlayacaklarını belirtti.