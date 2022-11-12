İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik
20:15 12.11.2022 (güncellendi: 20:21 12.11.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
© İBB/ONUR GUNAL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talepleri olduğunu ancak bu taleplerinin karşılanmayacağını öğrendiklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak, Tarihi Yarımada’da kullanmak üzere 100 adet TOGG talep ettiklerini ancak taleplerinin yerine gelmeyeceğini duyurdu.
İmamoğlu Twitter açıklamasında şunları ifade etti:
"Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz."
Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz. pic.twitter.com/vDc5uTqJ2q— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 12, 2022