Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221112/imamoglu-toggdan-100-adet-elektrikli-arac-talebimiz-oldu-talebimizin-karsilanmayacagini-ogrendik-1063363232.html
İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik
İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talepleri olduğunu ancak bu taleplerinin karşılanmayacağını... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T20:15+0300
2022-11-12T20:21+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
togg
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061327836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65818807e48be0d91d9832993c4831b5.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak, Tarihi Yarımada’da kullanmak üzere 100 adet TOGG talep ettiklerini ancak taleplerinin yerine gelmeyeceğini duyurdu. İmamoğlu Twitter açıklamasında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221112/togg-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-verilen-on-siparisler-disinda-siparis-almiyoruz-1063357742.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061327836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd089dc4f58190cd9e4f56775f14e7bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, togg, recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu, togg, recep tayyip erdoğan

İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik

20:15 12.11.2022 (güncellendi: 20:21 12.11.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© İBB/ONUR GUNAL
Abone olTelegram
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talepleri olduğunu ancak bu taleplerinin karşılanmayacağını öğrendiklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak, Tarihi Yarımada’da kullanmak üzere 100 adet TOGG talep ettiklerini ancak taleplerinin yerine gelmeyeceğini duyurdu.
İmamoğlu Twitter açıklamasında şunları ifade etti:
"Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
TÜRKİYE
Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz
14:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала