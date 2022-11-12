https://sputniknews.com.tr/20221112/imamoglu-toggdan-100-adet-elektrikli-arac-talebimiz-oldu-talebimizin-karsilanmayacagini-ogrendik-1063363232.html

İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik

İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, talebimizin karşılanmayacağını öğrendik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talepleri olduğunu ancak bu taleplerinin karşılanmayacağını... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T20:15+0300

2022-11-12T20:15+0300

2022-11-12T20:21+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

togg

recep tayyip erdoğan

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak, Tarihi Yarımada’da kullanmak üzere 100 adet TOGG talep ettiklerini ancak taleplerinin yerine gelmeyeceğini duyurdu. İmamoğlu Twitter açıklamasında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20221112/togg-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-verilen-on-siparisler-disinda-siparis-almiyoruz-1063357742.html

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ekrem imamoğlu, togg, recep tayyip erdoğan