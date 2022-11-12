https://sputniknews.com.tr/20221112/diyarbakirda-aluminyum-fabrikasinda-patlama-1i-agir-4-yarali-1063353459.html
Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T11:42+0300
2022-11-12T11:42+0300
2022-11-12T12:11+0300
türkiye
patlama
doğalgaz patlaması
doğalgaz
diyarbakır
organize sanayi bölgesi (osb)
polis
afad
itfaiye
yangın
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Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın doğalgazla çalışan termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan biri ağır 4 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/konyada-pitbullu-parka-birakip-kacan-kisiye-40-bin-860-lira-para-cezasi-1063353171.html
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patlama, doğalgaz patlaması, doğalgaz, diyarbakır, organize sanayi bölgesi (osb), polis, afad, itfaiye, yangın, umke, yaralı
patlama, doğalgaz patlaması, doğalgaz, diyarbakır, organize sanayi bölgesi (osb), polis, afad, itfaiye, yangın, umke, yaralı
Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
11:42 12.11.2022 (güncellendi: 12:11 12.11.2022) Abone ol
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın doğalgazla çalışan termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan biri ağır 4 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.