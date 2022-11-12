https://sputniknews.com.tr/20221112/diyarbakirda-aluminyum-fabrikasinda-patlama-1i-agir-4-yarali-1063353459.html

Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’da alüminyum fabrikasında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T11:42+0300

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türkiye

patlama

doğalgaz patlaması

doğalgaz

diyarbakır

organize sanayi bölgesi (osb)

polis

afad

itfaiye

yangın

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Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın doğalgazla çalışan termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan biri ağır 4 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın kısa sürede söndürüldü.Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, olay yerinde görüntü çekmek isteyen gazeteciler fabrika yetkililerince olay yerinden uzaklaştırılarak görüntü çekilmesine izin verilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/konyada-pitbullu-parka-birakip-kacan-kisiye-40-bin-860-lira-para-cezasi-1063353171.html

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patlama, doğalgaz patlaması, doğalgaz, diyarbakır, organize sanayi bölgesi (osb), polis, afad, itfaiye, yangın, umke, yaralı