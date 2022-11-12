https://sputniknews.com.tr/20221112/cumhurbaskani-erdogan-endonezyada-duzenlenecek-g20-liderler-zirvesine-katilacak-1063364863.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T22:05+0300
2022-11-12T22:05+0300
2022-11-12T22:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
endonezya
g20 liderler zirvesi
joko widodo
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20221112/erdogan-tahil-koridoru-gerceklesti-buradan-baris-koridoru-acabiliriz-bunun-gayreti-icerisindeyiz-1063353953.html
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recep tayyip erdoğan, endonezya, g20 liderler zirvesi, joko widodo
recep tayyip erdoğan, endonezya, g20 liderler zirvesi, joko widodo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
22:05 12.11.2022 (güncellendi: 22:08 12.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.
G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.
Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.
Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.