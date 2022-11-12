https://sputniknews.com.tr/20221112/cumhurbaskani-erdogan-endonezyada-duzenlenecek-g20-liderler-zirvesine-katilacak-1063364863.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T22:05+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

endonezya

g20 liderler zirvesi

joko widodo

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak.G20 liderleri, bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek.Erdoğan, ayrıca zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile kapsamlı ikili görüşme yapacak.Görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20221112/erdogan-tahil-koridoru-gerceklesti-buradan-baris-koridoru-acabiliriz-bunun-gayreti-icerisindeyiz-1063353953.html

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recep tayyip erdoğan, endonezya, g20 liderler zirvesi, joko widodo