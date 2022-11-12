https://sputniknews.com.tr/20221112/bidenin-cop27deki-konusmasinda-fosil-yakit-protestosu-1063358961.html

Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu

Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu

İklim değişikliği ile ilgili BM'in Mısır'da düzenlediği zirveye katılan ABD Başkanı Biden, aktivistler tarafından pankartlar ile protesto edildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T14:57+0300

2022-11-12T14:57+0300

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dünya

protesto

protesto gösterisi

abd

iklim

paris iklim anlaşması

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi

joe biden

fosil yakıt

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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılarak konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Biden konuşmasında, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dese de konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grubun protestosundan kaçamadı. Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ardından protestocular dışarı çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221112/trump-6-ocak-sorusturma-komitesinin-mahkeme-celbini-engellemek-icin-dava-acti-1063354822.html

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