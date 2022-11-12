https://sputniknews.com.tr/20221112/bidenin-cop27deki-konusmasinda-fosil-yakit-protestosu-1063358961.html
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
İklim değişikliği ile ilgili BM'in Mısır'da düzenlediği zirveye katılan ABD Başkanı Biden, aktivistler tarafından pankartlar ile protesto edildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:57+0300
2022-11-12T14:57+0300
2022-11-12T15:07+0300
dünya
protesto
protesto gösterisi
abd
iklim
paris iklim anlaşması
birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
joe biden
fosil yakıt
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılarak konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Biden konuşmasında, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dese de konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grubun protestosundan kaçamadı. Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ardından protestocular dışarı çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/trump-6-ocak-sorusturma-komitesinin-mahkeme-celbini-engellemek-icin-dava-acti-1063354822.html
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protesto, protesto gösterisi, abd, iklim, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, joe biden, fosil yakıt, donald trump
protesto, protesto gösterisi, abd, iklim, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, joe biden, fosil yakıt, donald trump
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
14:57 12.11.2022 (güncellendi: 15:07 12.11.2022) Abone ol
İklim değişikliği ile ilgili BM'in Mısır'da düzenlediği zirveye katılan ABD Başkanı Biden, aktivistler tarafından pankartlar ile protesto edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılarak konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Biden konuşmasında, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.
Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dese de konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grubun protestosundan kaçamadı. Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ardından protestocular dışarı çıkarıldı.