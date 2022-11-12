Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221112/bidenin-cop27deki-konusmasinda-fosil-yakit-protestosu-1063358961.html
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
İklim değişikliği ile ilgili BM'in Mısır'da düzenlediği zirveye katılan ABD Başkanı Biden, aktivistler tarafından pankartlar ile protesto edildi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:57+0300
2022-11-12T15:07+0300
dünya
protesto
protesto gösterisi
abd
iklim
paris iklim anlaşması
birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
joe biden
fosil yakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063358697_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2cddacfcfebc47fcb7750947fc5cb02d.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılarak konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Biden konuşmasında, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dese de konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grubun protestosundan kaçamadı. Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ardından protestocular dışarı çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/trump-6-ocak-sorusturma-komitesinin-mahkeme-celbini-engellemek-icin-dava-acti-1063354822.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063358697_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_1e8f2313b6d6b4f72bbbe0786df348de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
protesto, protesto gösterisi, abd, iklim, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, joe biden, fosil yakıt, donald trump
protesto, protesto gösterisi, abd, iklim, paris iklim anlaşması, birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, joe biden, fosil yakıt, donald trump

Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu

14:57 12.11.2022 (güncellendi: 15:07 12.11.2022)
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu
Biden'ın COP27'deki konuşmasında 'fosil yakıt' protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
Abone olTelegram
İklim değişikliği ile ilgili BM'in Mısır'da düzenlediği zirveye katılan ABD Başkanı Biden, aktivistler tarafından pankartlar ile protesto edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi'ne (COP27) katılarak konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Biden konuşmasında, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.
Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dese de konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grubun protestosundan kaçamadı. Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ardından protestocular dışarı çıkarıldı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
DÜNYA
Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi'nin mahkeme celbini engellemek için dava açtı
12:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала