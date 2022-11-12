https://sputniknews.com.tr/20221112/bidenden-paris-iklim-anlasmasi-ozru-1063348177.html
Biden, iklim zirvesinde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerinden dolayı özür diledi
Biden, iklim zirvesinde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerinden dolayı özür diledi
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T03:04+0300
2022-11-12T03:04+0300
2022-11-12T03:14+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen 27. BM İklim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizinin insani, ekonomik, çevre ve ulusal güvenlik ile ilgili olduğuna işaret etti, selefi Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dedi.ABD'nin karbon emisyonu hedeflerine 2030'a kadar ulaşması için elinden geleni yaptığını belirten Biden, Ukrayna kirizinin de fosil yakıtlara bağlılığın bir an önce bitirilmesinin aciliyetini gösterdiğini belirtti.Biden ayrıca, Afrika ülkelerinin iklim kriziyle mücadele etmesi için 150 milyon dolarlık katkı yapacaklarını sözlerine ekledi.Biden'a fosil yakıt protestosuÖte yandan Biden'ın konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grup, fosil yakıt karşıtı protesto başlattı.Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ve protestocular dışarı çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/biden-ve-sisi-filistinde-sukunetin-korunmasinin-onemini-gorustu-1063347778.html
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abd, mısır, paris, paris anlaşması, paris iklim anlaşması, donald trump, joe biden
abd, mısır, paris, paris anlaşması, paris iklim anlaşması, donald trump, joe biden
Biden, iklim zirvesinde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerinden dolayı özür diledi
03:04 12.11.2022 (güncellendi: 03:14 12.11.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinden dolayı özür diledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen 27. BM İklim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizinin insani, ekonomik, çevre ve ulusal güvenlik ile ilgili olduğuna işaret etti, selefi Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.
Biden, "Ben göreve gelir gelmez hemen anlaşmaya geri döndük. Büyük iklim zirveleri yaptık. Bu anlaşmadan zamanında çekilmiş olmamızdan dolayı özür diliyorum" dedi.
ABD'nin karbon emisyonu hedeflerine 2030'a kadar ulaşması için elinden geleni yaptığını belirten Biden, Ukrayna kirizinin de fosil yakıtlara bağlılığın bir an önce bitirilmesinin aciliyetini gösterdiğini belirtti.
Biden ayrıca, Afrika ülkelerinin iklim kriziyle mücadele etmesi için 150 milyon dolarlık katkı yapacaklarını sözlerine ekledi.
Biden'a fosil yakıt protestosu
Öte yandan Biden'ın konuşmasının sonuna doğru salonda bulunan bir grup, fosil yakıt karşıtı protesto başlattı.
Ellerinde pankartlar tutan protestocuların konuşmaya müdahale etmesinin ardından Biden bir süre durdu ve protestocular dışarı çıkarıldı.