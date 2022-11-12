https://sputniknews.com.tr/20221112/biden-ve-sisi-filistinde-sukunetin-korunmasinin-onemini-gorustu-1063347778.html

Biden ve Sisi, Filistin'de sükunetin korunmasının önemini görüştü

Biden ve Sisi, Filistin'de sükunetin korunmasının önemini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'de sükunetin korunması ve Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T02:42+0300

2022-11-12T02:42+0300

2022-11-12T02:45+0300

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joe biden

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mısır

sudan

etiyopya

hedasi barajı

mısır cumhurbaşkanlığı

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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Şarm el-Şeyh'te düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi (COP27) çerçevesinde Biden ile bir araya geldi.Görüşmede liderler, Filistin'de sükunetin korunması, Hedasi Barajı meselesinin çözüme kavuşturulması, Ukrayna krizi ve olumsuz yansımalarının yanı sıra Libya, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.Biden, (Gazze'deki) Filistin tarafı ve İsrail arasında sükunetin korunması da dahil Mısır'ın Filistin meselesiyle ilgili harcadığı çabaları takdir ettiğini ifade etti.ABD Başkanı, ülkesinin Mısır'ı bölgede güvendiği güçlü bir müttefik ve dost olarak gördüğünü belirtti.Sisi de iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve çeşitli siyasi, güvenlik ve bölgesel meselelerde istişare ve koordinasyonun önemini vurguladı.Ülkesinin, Filistin sorununda, Filistin halkının haklarını teminat altına alan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması konusundaki sabit tutumunun altını çizen Sisi, Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi Barajı krizine de değindi.Sisi, Mısır'ın su güvenliğini garanti altına alacak, barajın doldurulması ve işletilmesini sağlayacak bağlayıcı yasal bir anlaşmaya varma yoluyla ülkesinin gelecek nesiller adına su güvenliğini koruyacağını vurguladı.Hedasi Barajı meselesinin çözümüne vurgu yapan Sisi, ABD'nin bu krizin çözümünde etkin bir rol oynamasının önemli olduğunu belirtti.Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığıEtiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda 20 Şubat 2022'de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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