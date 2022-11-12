https://sputniknews.com.tr/20221112/annelerine-araba-carpan-yavru-kopeklere-genclik-spor-mudurlugu-calisanlari-sahip-cikti-1063351479.html

Annelerine araba çarpan yavru köpeklere Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları sahip çıktı

Annelerine araba çarpan yavru köpeklere Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları sahip çıktı

Artvin’in Şavşat ilçesinde annelerine arabanın çarptığı 8 yavru köpeğe İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları sahip çıktı. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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yavru köpek

kaza

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Şavşat'ta yaklaşık bir ay önce 8 yavru doğuran sokak köpeğine araba çarptı. Anne köpeğe ise İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü çalışanları yardım etti. Vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar olan anne köpeğin yavrularını, ilçede bulunan hayvan barınağının yetersiz olduğundan dolayı kurum binasına götüren çalışanlar, 8 köpeğe burada bakmaya karar verdi. Ayrıca yaralı anne için birçok yerle görüşme yaparak ameliyatı için uygun ortam ayarlandı. Yavruların annesi Artvin merkezde kırıklarından dolayı ameliyat olurken iyileşene kadar yavruları kurum binasına taşındı. Burada karınları doyurarak bakımları yapılan yavru köpekler çalışanların maskotu oldu.'Hayvan barınağında ölecektiler, orada şartlar müsait değil'Gençlik Spor çalışanlarından Ahmet Temiz yaptığı açıklamada, “Anneye araba çarpmış, bir çok yeri aradık sonunda Artvin’de ameliyat oldu. Bizde yavrulara kurumumuz personelleriyle birlikte bakıyoruz. Bu hayvanlar için şartlar daha iyi olması gerekiyor. Buraya getirdik kendi kurumumuzda bir yer yaptık. Sıcak bir ortam büyümelerini sağlayacağız. İnşallah anneleri de iyileşip gelecek. Bu hayvanlar bizim gibi bu dünyada yaşamaya hak sahibi, bunları bu şekilde bırakamayız. Bunun için toplumun daha duyarlı olması gerekiyor herkesin görevini yapması gerekiyor. Bizimkisi gönüllülük esasına dayanıyor. Şansları varmış bizlere denk geldiler. Hayvan barınağında ölecektiler, orada şartlar müsait değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah sağlıklı bir şekilde büyücekler” ifadelerini kullandı.

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hayvan, hayvan hakları, hayvan hakları derneği (haytap), köpek, artvin, hayvan sevgisi, yavru köpek, kaza