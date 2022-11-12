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Tatil için Karabük'e gelen Polonyalı kadın Müslüman oldu
Tatil için Karabük'e gelen Polonyalı kadın Müslüman oldu
Tatil için Karabük'e gelen Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T09:55+0300
2022-11-12T09:55+0300
türkiye
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polonya
karabük
tatil
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Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Yılmaz için ihtida töreni düzenlendi.Törende Yılmaz'a, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yılmaz, "Elif" ismini aldı.Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Yılmaz'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.
türkiye
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türkiye, polonya, karabük, tatil, islam, müslüman
türkiye, polonya, karabük, tatil, islam, müslüman

Tatil için Karabük'e gelen Polonyalı kadın Müslüman oldu

09:55 12.11.2022
© AATatil için Karabük'e gelen Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Tatil için Karabük'e gelen Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Tatil için Karabük'e gelen Polonya vatandaşı Monika Joanna Sosnowska Yılmaz, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Yılmaz için ihtida töreni düzenlendi.
Törende Yılmaz'a, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.
Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yılmaz, "Elif" ismini aldı.
Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Yılmaz'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.
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