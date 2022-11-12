https://sputniknews.com.tr/20221112/alkollu-cikmamak-icin-litrelerce-su-icti-134-promil-cikti-cezayi-hemen-odersem-indirim-olur-mu-1063352469.html

Alkollü çıkmamak için litrelerce su içti, 1.34 promil çıktı: 'Cezayı hemen ödersem indirim olur mu?'

Alkollü çıkmamak için litrelerce su içti, 1.34 promil çıktı: 'Cezayı hemen ödersem indirim olur mu?'

Bursa’da alkollü çıkmamak için polislerden süre isteyen otomobil sürücüsü, alkollü çıkmamak için dakikalarca su içti. Ancak 1.34 promil alkollü çıkınca... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T10:56+0300

2022-11-12T10:56+0300

2022-11-12T10:56+0300

yaşam

alkol

alkol testi

trafik

trafik kontrolü

trafik cezaları

polis

promil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063352323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4b59252dc4351f23822f74163f8b80.jpg

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca uygulama noktasına dönmek zorunda kaldı. Alkol testi yapan ekipler sürücünün promilsiz çıktığını görünce, neden kaçtığını sordu. Sürücü “Yoklama kaçağı olduğum için korktum kaçtım” cevabını verdi. Alkolden işlem yapılmayan sürücüye ters şeritte ilerlemesinden ve ‘dur’ ihtarına uymamasından dolayı 854 lira ceza kesildi. Sürücü bu kez de, “Ben bu cezayı kabul etmiyorum” diyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra cezasını kabul eden sürücü “Hemen ödersem indirim oluyor mu?” diyerek olay yerinden aracıyla ayrıldı.Uygulama noktasına takılan bir başka sürücü ise dakikalarca polis ekiplerini oyalayarak su içti. Alkol testine üflemesini isteyen ekiplere önce üfleyemeceğini söyleyen sürücü bir süre su içtikten sonra üflemeye karar verdi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 1.34 promil alkollü çıkınca, arkadaşına dönerek, "Kurtaramadık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/madonna-kopek-taklidi-yaparak-mama-kabindan-su-icti-gittikce-daha-da-utanc-verici-oluyor-1063352186.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alkol, alkol testi, trafik, trafik kontrolü, trafik cezaları, polis, promil