https://sputniknews.com.tr/20221112/abdde-tuketici-guveni-4-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1063349344.html

ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de tüketici güveni 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık 5,2 puan azalışla 54,7'ye inerek temmuzdan bu yana en düşük seviyeye geriledi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T04:39+0300

2022-11-12T04:39+0300

2022-11-12T04:41+0300

ekonomi

abd

tüketici

michigan

michigan üniversitesi

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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni kasımda geçen aya kıyasla 5.2 puan azalarak 54.7'ye düştü.Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden tüketici güven endeksinin, 59.5 değerini alması öngörülüyordu. Temmuzdan bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, ekimde 59.9 seviyesinde gerçekleşmişti.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 7.8 puan azalarak 57.8'e indi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3.5 puan azalışla 52.7'ye geriledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisinin yüzde 5'ten 5,1'e yükseldiğini belirtti.Uzun vadeli medyan enflasyon beklentisinin ise yüzde 3 seviyesinde olduğuna işaret eden Hsu, hem küresel faktörler ve ara seçimlerin nihai sonuçlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle tüketici güvenindeki istikrarsızlığın devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221112/bidenden-paris-iklim-anlasmasi-ozru-1063348177.html

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