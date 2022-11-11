https://sputniknews.com.tr/20221111/ziraat-muhendisleri-odasi-baskani-suicmez-dunyadaki-acligin-nedeni-tekellesme--1063325222.html

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez: Dünyadaki açlığın nedeni tekelleşme

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez: Dünyadaki açlığın nedeni tekelleşme

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Suiçmez, tarımda kamucu politikaların izlenmesi gerektiğini bildirdi. Suiçmez, dünyada yaşanan açlığın üretimin... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T13:53+0300

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Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez: Dünyadaki açlığın nedeni tekelleşme Ziraat Mühendisleri Odası Baki Suiçmez, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Suiçmez konuk olarak katıldı. Suiçmez programda, Türkiye’de uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarını ve sektörde tekelleşmenin nedenlerini değerlendirdi.Özel şirketlerin tekelleşmesi sebebiyle dünyadaki açlığın derinleştiğini dile getiren Suiçmez, “Dünyada bugün küresel düzeyde temel ürünlerde yeterli üretim olmasına rağmen özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda insan açlık sorunu yaşıyor. Bu üretim eksikliğinden kaynaklanmıyor. Üretimin belli ülkeler ya da belli şirketlerin elinde tekelleşmesinden ve gıda ticaretinde bir adaletinin olmamasından kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.‘Tarımda planlama şart’Doğru tarım politikalarının uygulamaya geçmesi durumunda birçok sorunun aşılabileceğini vurgulayan Suiçmez, tarımda planlamaya işaret etti. Suiçmez, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Tarımda kamu müdahalesi yeniden gündeme gelmeli’Tarımda kamuculuğun hakim kılınıp çiftçiye gerekli desteğin ivedilikle verilmesini talep eden Suiçmez, “Bizim tarımda kamucu politikaları, kamu müdahalelerini yeniden gündeme getirmemiz gerekir. Biz şunu atladık; pandemide tüm dünya ülkeleri ek ekonomik tarımsal destek paketleri açıkladı. Biz açıklamadık. Aynı zamanda ithalat, ihracat üstünden korumacı politikalara geçti. Biz o konuda da maalesef yeterli önlemleri alamadık. Dünya şu anda küresel kapitalist sistemin yaşadığı sıkıntıyı tarım alanında da yaşıyor ve her ülkede devletin her alana yeniden müdahale ettiği bir dönemdeyiz. Bunu en liberal ülkelerde bile görmekteyiz. Bu anlamda biz ülkemizin bu konuda çekingen davranmamasını talep ediyoruz” dedi.‘Ürünler taban fiyatlarının çok altında işlem görüyor’Ürün bazında açıklamalarda bulunan Suiçmez, ürünlerin açıklanan taban fiyatın çok daha altında işlem gördüğü bilgisini paylaştı. Yalnızca alım fiyatı belirlemenin yetersiz kaldığını savunan Suiçmez, alım garantisi verilmesinin üreticiye olumlu yansımaları olacağını belirtti:‘Kırsalda nüfus hızla yaşlanıyor’Genç çiftçilerin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kar elde edemediğini, bu nedenle tarımdan uzaklaştıklarını dile getiren Suiçmez, “Tarım ekonomik bir faaliyettir, çiftçilik kutsal bir meslektir, önünü görüp belirli bir kar ederek alanda kalmadığı zaman kırsal nüfus yaşlanır. Şu anda ortalama 57. Genç çiftçi projeleri gündeme gelmeli. Genç çiftçiler bu girdi maliyetleriyle kar elde edemediği bir ortama yatırım yapmıyor. Sektör dışı bazı yatırımlar var ama o ülke genelinde planlanan planlı üretime yönelik bir artış değil. Tarımsal kamu destekleri yeterli olmalı. En önemlisi bir yıl sonra ödenmemeli aynı yıl ödenmeli. Tarımsal girdilerde somut indirimler olmalı KDV, ÖTV dışında doğrudan destek; özellikle gübre ve mazotta” ifadelerini kullandı.‘Süt üreticisi ineklerini kesime gönderiyor’Suiçmez, hayvancılıkta yem sorunu yaşandığını savundu. Açıklanan fiyatların maliyetleri karşılamadığını söyleyen Suiçmez, bunun tüketiciye yüksek fiyat şeklinde yansıdığını kaydetti. Suiçmez, şu açıklamaları yaptı:‘İstihdam yetersizliği giderilmeli’Yılda yaklaşık 5 bin ziraat mühendisinin Ziraat Mühendisliği Fakültelerinden mezun olduğu bilgisini paylaşan Suiçmez, istihdamın yetersiz olduğunu savundu. Bu duruma çözüm bulunmasını isteyen Suiçmez, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221031/tarim-bakani-kirisci-destek-odemeleri-one-cekildi-1062890443.html

https://sputniknews.com.tr/20221110/solakoglu-kur-korumali-mevduat-icin-aktarilan-para-tarima-5-yilda-verilen-destegin-toplami-kadar-1063308678.html

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