Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Suiçmez: Dünyadaki açlığın nedeni tekelleşme

“Hayvancılıkta et, süt sorununu çözmek için bizim önce yem sorununu çözmemiz lazım. Biz maalesef yemde yurt dışına bağlıyız ve geçmişte YEMSAN gibi bir kuruluşu kapattık. Meralarımızı enerji, maden yatırımlarıyla hoyratça kullanırken doğal otlatma, organik hayvancılık gibi kavramları bir kenara bıraktık. Büyük baş-küçük baş hayvan dengesinde de yanlış bir durum var. TÜİK 3 yıl kırmızı et istatistiklerini açıklamamışken biz mühendisler olarak hangi veriye göre neyi planlayacağız? Mera varlığı TÜİK sayfasında 20 yıldır 14.6 milyon hektarda sabitse, biz mera varlığımızı bilmiyorsak hayvancılığımızı neye göre planlayacağız? 1 litre süt ile 1 kg yem alamıyorsunuz. Bugün maliyetler 10 TL, Ulusal Süt Konseyi 7,5 TL açıklamıştı. Sonra üreticiden süt alamama konumuna gelince 8,5 TL açıkladı. Şu anda son derece düşük. Bu durumda süt üreticisi dişi hayvanlarını kesime gönderiyor. Dolayısıyla yeni besi hayvanları da doğmuyor. Hayvan sayısı azalıyor. TÜİK rakamlarına göre süt miktarı da azalıyor. Azalmaya bağlı olarak piyasada üretimdeki maliyetlerin çok üzerinde 4-5 katı fiyatlarla biz raflarda bunları tüketmeye zorlanıyoruz. Sorunun özü şu; yem sorununu çözüp, yem maliyetlerini azaltacağız. Dişi hayvanlar kesime gitmeyecek. Biz süt sorununu çözdüğümüz zaman aynı zamanda et sorununu da çözmüş olacağız. Bu da yine uzun vadeli doğrudan somut desteklere dayalı bir politikayla yaşama geçirilebilir.”