Solakoğlu: Kur korumalı mevduat için aktarılan para, tarıma 5 yılda verilen desteğin toplamı kadar

O kadar uzun süre çiftçiler zarar ettirildi ki, ‘O kadar uzun süre çiftçiler zarar ettirildi ki, ‘Ben bu işi yapmayacağım, gidin çocuklar, şehirde yaşayın, biz bu işi devam ettirmeyeceğiz’ deyip ineklerini kesen çok insan var. Ortalama bir köyde günlük 100-150 ton süt olan şu anda 20-30 tonlara düştü. Bu rakamlar Tarım Bakanlığı’nda da var. Bu verileri vermiyorlar ama verileri vermemeleri gerçekleri değiştirmiyor. Ocak ayından itibaren asgari ücrete gereken zam yapıldığı zaman daha yoğun bir zam olacak. Halkın yapacağı ilk iş çocuklarının temel gıdasından kestikleri peyniri ve eti tekrardan sofralarına getirmek olacak. Türk halkı, neden bu kadar fiyatlar orantısız arttı diye kendilerine sordukları zaman, memlekette inek kalmadığı için cevabıyla karşılaşacaklar. Bunun artık telafi edilmesi mümkün değil. İthalatta da mümkün değil çünkü yurtdışından gelmesi de çok pahalı olacaktır. Türkiye’de çiftçiyi öldürüp ondan sonra ithalat yaparsanız ben başta olmak üzere bu halk sizden bunun hesabını sorar. Ben çok ağır bir şekilde hesabının sorulacağının sözünü veriyorum. Bu kadar uyarılara rağmen bu kadar yanlış yapıyorsunuz dememize rağmen bize hep tepeden aşağıya bakıp siyaset yaptığımızı ima ettiler. Mümkün olduğunca toplantıları benden gizli, haber vermeden yapıyorlar çünkü ben geliyorum dediğim zaman oradakiler bana 'bu böyle değil' deyip 'hayır' da diyemezler. Çoğu bürokratla aram çok iyidir. Benim bir partim yok, siyaset arzum yok. Ben çiftçilik yaparak hayatını kazanan bir derneğin başkanlığını yürüten birisiyim. Biz hep siyasetten uzak durduk.