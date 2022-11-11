https://sputniknews.com.tr/20221111/turkiye-cezayir-ortakli-petrol-ve-dogal-gaz-arama-sirketi-kuruluyor-1063316841.html

Türkiye-Cezayir ortaklı petrol ve doğalgaz arama şirketi kuruluyor

Türkiye-Cezayir ortaklı petrol ve doğalgaz arama şirketi kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir’in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'ndaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti.Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. Bin 500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor.” dedi.Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler” diye konuştu.Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi.Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-donmez-turkiye-guvenli-bir-guzergah-olarak-one-cikacaktir-1063257437.html

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