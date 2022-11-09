https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-donmez-turkiye-guvenli-bir-guzergah-olarak-one-cikacaktir-1063257437.html

Bakan Dönmez: Türkiye güvenli bir güzergah olarak öne çıkacaktır

Bakan Dönmez: Türkiye güvenli bir güzergah olarak öne çıkacaktır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Hazar Havzası, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun doğal kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılması durumunda Türkiye’nin... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T20:36+0300

2022-11-09T20:36+0300

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türkiye

fatih dönmez

ortadoğu

cezayir

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir'in başkenti Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı’nda yaptığı konuşmada, hem konferansın onur konuğu hem de Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.“Yakın gelecekte Hazar Havzası, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun doğal kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılması söz konusu olması halinde, Türkiye yine güvenilir bir partner ve güvenli bir güzergâh olarak öne çıkacaktır" diyen Dönmez, "Bu vesileyle, ülkemize farklı kaynaklardan ilave gazların girmesi ile bölgemizde gaz ticaret merkezi olma hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde, iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde çok yüksek bir ivme ile gelişmekte olduğunu vurguladı.Bakan Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 4 milyar doları aştığını belirterek, “Ticaret hacmimizdeki bu ilk eşiği aşmak amacıyla, Türkiye-Cezayir Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) için istikşafî görüşmelere en kısa sürede başlamak istiyoruz” diye konuştu.Cezayir’in Türkiye’nin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülke olduğuna vurgu yapan Dönmez, halihazırda Cezayir’deki Türk ortaklı şirket sayısının bin 500’e yaklaştığını kaydetti.Dönmez, Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach ile Rönesans Holding ortaklığında Adana Ceyhan’da kurulması öngörülen polipropilen üretim tesisini Cezayir’in Türkiye’ye gerçekleştireceği yatırımların bir öncüsü olarak gördüklerini ifade ederek,“Karşılıklı yatırımlarımızın, önümüzdeki dönemde enerji, yenilenebilir enerji, madencilik, bankacılık, tarım, gıda endüstrisi ve sağlık gibi farklı sektörlerde yoğunlaşarak artmasını arzu ediyoruz. Yatırımların artması için kazan-kazan temelinde çok yönlü işbirliklerine hazır olduğumuzu burada vurgulamak isterim” dedi.'Halihazırda Türkiye, neredeyse tüm doğalgaz ihtiyacını ithalat yoluyla karşılamaktadır'Kovid-19 salgınının hemen ardından yaşanan ekonomik krizin etkilerinin her ülkede farklı boyutlarda ve şekillerde görüldüğünü, şimdi de Ukrayna krizinin etkisiyle küresel bir enerji krizi ile karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:'Türkiye gez merkezi stratejisi hedefine olumlu bakıyor'Dönmez, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve coğrafyası itibarıyla kaynak ülkelere ve tüketim noktalarına yakınlığı itibarıyla son derece stratejik bir yerde bulunduğuna vurgu yaparak, “Artık bunu sadece biz söylemiyoruz. Talep tarafındaki ülkeler, komşularımız ve gaz tedariki yapan kaynak ülkeler artık Türkiye'nin gaz merkezi stratejisinin bir an önce hayata geçirilmesi için niyetlerini ifade ediyorlar. Biz de geçmişten bugüne bu hedefe olumlu yaklaşıyoruz, bunun için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye’nin, sadece gazın ticaretinin yapılacağı bir bölge veya merkez değil, aynı zamanda dağıtımının da yapılacağı bir merkez olmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Dönmez, “Halihazırda, elektrik ve doğalgaz için ulusal enerji piyasasını işleten EPİAŞ adında bir borsamız bulunmakta. Gaz merkezi hedefimiz için buradaki mevcut teknolojik alt yapımızı da kullanacağız. İnşallah, bu yılın sonuna kadar bu konudaki yol haritamızı belirleyip ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.'Önümüzdeki ocak-şubat aylarında İstanbul’da bir doğalgaz zirvesi de düzenlemeyi planlıyoruz'Bakan Dönmez, İstanbul’da bir doğalgaz zirvesinin yapılması yönünde çalışmalara başladıklarına dikkati çekerek, “Önümüzdeki ocak-şubat aylarında İstanbul’da bir doğalgaz zirvesi de düzenlemeyi planlıyoruz. Bu zirveye, önemli bir doğalgaz üreticisi ve LNG ihracatçısı olan Cezayirli dostlarımızın katılımları ile bizleri onurlandırmalarından büyük memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.Karada ve denizlerde yürütülen sismik ve sondaj programları ile kamu şirketi Türkiye Petrolleri (TP) vasıtasıyla Karadeniz’de toplam 540 milyar metreküplük önemli bir rezerv keşfinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Dönmez, “Buradaki doğalgazı, 2023 yılı içerisinde ülkemizin doğalgaz sistemine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu keşif, yalnızca Türkiye’nin arz güvenliği için değil hem Avrupa hem de dünya pazarları için önem taşımaktadır” dedi.Türkiye Petrolleri (TP) şirketinin son beş yılda uluslararası standartlardaki kabiliyet ve imkanlarının oldukça geliştiğini vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin, Cezayir’de işbirliği ve ortaklıklar ile yakından ilgilendiğini kaydetti.'Türkiye yenilenebilir enerji konusunda önemli bir konuma yükseldi'Bakan Dönmez, Türkiye’nin sadece kurulu kapasite bakımından değil yenilenebilir enerji santrallerinin konuşlandırılması için gerekli olan ürün ve tedarik bakımından da önemli bir konuma eriştiğine dikkati çekerek, “Bu çerçevede, Cezayir ile yenilenebilir enerjinin her alanında iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221108/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-fatih-donmez-kismen-ruble-uzerinden-ticaret-basladi-1063185622.html

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